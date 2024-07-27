В Renault подтвердили работу над новым поколением модели Twingo

Хетчбэки Renault Twingo нового поколения будут выпускаться в Словении. Об этом сообщает motor1.com. Старт производства намечен на 2026 год.

В основе нового Twingo лежит платформа AmpR Small, на которой будет базироваться и другой электрический хетчбэк Renault — возрожденный Renault 5, продажи которого начнутся в 2024 году. Новый Twingo будет внешне напоминать классическую модель первого поколения, которая продавалась в Европе с 1992 по 2007 год.

Также известно, что автомобиль будет экономно расходовать энергию: 10 кВт.ч на 100 км. Никаких других технических подробностей об электрокаре компания пока не приводит. На европейском рынке новый Renault Twingo будет стоить около 20 тыс. евро (2 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что премиальный автобренд Exlantix объявил о расширении линейки моделей, которые будут представлены в России. У дилеров вскоре станет доступен для заказа кроссовер ET.

У Exlantix ET есть целых четыре варианта силовых установок. Первые две – моноприводные с двигателями на 252 или 313 л.с. Третья модификация предлагает полный привод с совокупной мощностью 480 л.с. Четвертая модификация оснащается двигателем с отдачей 561 л.с. Запас хода в зависимости от версии составляет от 550 км до 760 км.

Ранее сообщалось, что в Россию привезли китайский Volkswagen Tiguan за 5,2 млн рублей.