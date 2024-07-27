В двух районах Челябинска введен режим ЧС

В Сосновском районе и Карабашском городском округе Челябинска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Челябинской области.

Уточняется, что в ближайшее время режим повышенной готовности будет введен в Миасском городском округе. В настоящее время он действует в Еманжелинском и Нагайбакском районах, а также в Кыштымском и Копейском городских округах.

В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности.

Вечером 26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском округе. В администрации города Карабаш, который находится в 8 км оттуда, сообщили, что это произошло после резкого повышения уровня воды из-за сильных и продолжительных дождей.

Мощный поток воды затопил поселок Киолим, в котором проживают несколько десятков человек, и создал угрозу еще трем населенным пунктам: Мухаметово, Байдашево и Карасево. МЧС организовало эвакуацию жителей из пострадавших районов.

Ранее челябинский поселок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы.