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Филиппа Киркорова похитят в Сочи

Певец Киркоров снялся в главной роли в фильме «Братья»

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Пресс-служба «ГПМ РТВ»

Комедия «Братья» с народным артистом России Филиппом Киркоровым и шоуменом Денисом Дороховым в главных ролях выйдет в широкий прокат 19 декабря 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киркорова.

Съемки картины будут идти в Краснодарском крае и Москве. По сюжету живущий в Сочи «бездельник и дамский угодник» Славик (Дорохов) узнает о тяжелом диагнозе и внезапно находит брата — певца Филиппа Киркорова. Славик решает похитить Киркорова, чтобы спастись.

Режиссерское кресло проекта занял Марк Горобец («Закрытая школа», «Тень за спиной», «Желтый глаз тигра». В продюсерскую команду вошли генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, директор ТНТ Тина Канделаки, генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, заместитель генерального директора ГПМ РТВ Борис Ханчалян и другие.

Тина Канделаки назвала идею «Братьев» воплощением классического дуэта Пата и Паташона — датских актеров-комиков эпохи немого кино.

«Тимур Вайнштейн решил реализовать любимую всеми старую классическую комедию с помощью двух самых суперпопулярных людей нашей страны: Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова. Я думаю, что этот киноход сработает, потому что Пат и Паташон очень долгое время были любимыми киногероями большого количества зрителей во всем мире», — говорит о контрастном дуэте Канделаки.

Также в фильме снимаются Алена Савастова, Карина Андоленко, Татьяна Догилева, Игорь Кистол, Эвклид Кюдзидис и другие.

Накануне Филипп Киркоров вышел на связь после призывов о помощи из-за потопа в Сочи.

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