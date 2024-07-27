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Захарова назвала одно условие, выдвинутое главой МИД Южной Кореи для встречи с Лавровым

Захарова: глава МИД Кореи настоял, чтобы встреча с Лавровым началась без прессы

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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Новый министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель запросил в Лаосе встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и озвучил одно условие: в начале переговоров не должно быть журналистов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Посланник Сеула настоял, чтобы пресса при начале встречи не присутствовала», — написала представитель российского министерства иностранных дел.

По словам Захаровой, в Южной Корее США «построили демократию по своему образцу» с учетом минимальной открытости. Она предположила, что Чо Тхэ Ель не захотел, чтобы мир услышал вступительные слова Лаврова. Однако глава МИД РФ жестом показал, что «Южная Корея сама загнала себя в тупик американского вассальства», отметила Захарова, прикрепив к посту фотографию со встречи лидеров внешнеполитических ведомств двух стран.

12 июля Захарова заявила, что Москва советует Сеулу прекратить военные «игрища» у границ КНДР, из-за возрастающих рисков вооруженной эскалации на Корейском полуострове.

Ранее в МИД РФ предостерегли Южную Корею от передачи оружия Украине.

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