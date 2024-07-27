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Стало известно, сколько оливкового масла нужно потреблять для здоровья сердца

АНА: чайная ложка оливкового масла в день укрепляет здоровье сердца

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Ученые из Университета Флориды установили, что ежедневное потребление оливкового масла в малых количествах (менее одной ложки) помогает эффективно нормализовать уровни холестерина в крови и снижать риск болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в Журнале Американской кардиологической ассоциации (Journal of the American Heart Association, АНА).

В исследовании приняли участие 40 взрослых людей в возрасте от 18 до 79 лет с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Их проинструктировали придерживаться одной из двух диет с высоким содержанием растительной пищи (средиземноморской или веганской) в течение четырех недель. Одновременно с соблюдением диеты испытуемые отслеживали потребление оливкового масла. Одна из схем питания включала четыре столовые ложки сырого оливкового масла первого отжима в день, а другая — менее одной чайной ложки.

Результаты показали, что средиземноморская и веганская диеты, характеризующиеся высоким потреблением масла, помогли участникам эффективно похудеть. Обе модели питания также привели к сопоставимому снижению общего холестерина, липопротеидов высокой плотности (так называемого «плохого» холестерина ЛПВП), глюкозы и С-реактивного белка (маркера воспаления в организме) по сравнению с исходными значениями.

Однако сниженный уровень потребления оливкового масла способствовал более быстрому и результативному снижению ЛПНП. Аналогичным образом, у добровольцев, ограничивших количество этого продукта одной чайной ложкой в день, снизились уровни сахара в крови и общего холестерина.

По словам ученых, оливковое масло богато нерафинированными цельными жирами растительного происхождения. В малых дозах они оказывают кардиопротекторный эффект (снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний).

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