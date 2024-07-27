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Женщина ранена при ударе ВСУ по Белгородской области

Гладков: женщина ранена при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

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Evgeniy Maloletka/AP

Грайворонский и Шебекинский городские округа Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале

Чиновник уточнил, что в селе Муром украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Женщина-пассажир с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области была доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Транспортное средство сгорело.

Также в результате прилета украинского боеприпаса на территории Шебекинского городского округа повреждена линия электроснабжения. Часть города Шебекино, а также села Новая Таволжанка, Архангельское, частично Муром и Нехотеевка временно остаются без света.

В районе сел Глотово и Гора-Подол зафиксированы прилеты артиллерийских снарядов. Есть повреждения на линии электропередачи, в селах Глотово и Безымено временно отсутствует электроснабжение.

Гладков добавил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны России.

До этого сообщалось, что дрон ВСУ атаковал двух рыбаков в Курской области.

Также министерство обороны России сообщало, что в ночь на 27 июля системы противовоздушной обороны по семь беспилотников перехватили в Курской и Рязанской областях, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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