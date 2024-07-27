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Москвич, добавлявший яд в еду родителей, подсыпал яд еще двоим знакомым

В Подмосковье подсыпавший яд матери в еду мужчина признался в еще двух эпизодах

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Житель подмосковной Балашихи, которого подозревают в отравлении матери и отчима, признался в еще двух попытках отравить знакомых. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, в первом случае молодой человек пришел в гости к знакомым на зимних праздниках. Вещество он подлил в коктейль девушки, после чего она оказалась в реанимации с инсультом.

На майских праздниках подозреваемый снова пришел в гости к знакомым, но на этот раз добавил химию в еду молодого человека. Как и в первом случае, пострадавшему удалось выжить.

До этого следователи сообщали о пяти подобных инцидентах, в которых признался подозреваемый, при этом четыре человека смогли оправиться после произошедшего. В еще одном случае яд россиянин подсыпал в морс другу. О том, почему юноша выбрал именно этих людей, не сообщается.

Внимание правоохранителей россиянин привлек после того, как в больницу обратились его мать и отчим. Врачи не смогли выяснить причину недомогания и обратились к правоохранителям. Специалисты установили слежку и выяснили, что мужчина подсыпал химическое вещество в еду старших членов семьи. В результате молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

Ранее двухлетний ребенок отравился крысиным ядом под Волгоградом.

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