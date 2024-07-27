Украина привлекла аварийную помощь из двух европейских стран

Украина за последние сутки привлекла аварийную помощь из Польши и Словакии в связи с дефицитом мощности в энергосистеме. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго страны.

По информации ведомства, помощь привлекалась в вечерние пиковые часы. Уточняется, что Украина также принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.

Согласно сообщению Минэнерго, графики почасовых отключений в стране будут применяться в часы пикового потребления — с 17:00 до 23:00, при этом отключений для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 80% электроэнергии, не предусмотрено.

В ведомстве уточнили, что значительный дефицит мощностей в энергосистеме остается.

До этого глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что из-за возникших проблем с электроэнергией Украине предстоит пережить тяжелую зиму в 2024 году.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в свою очередь заявлял, что президент Владимир Зеленский не знает, как страна переживет предстоящий отопительный сезон. По его оценкам, большие украинские города могут замерзнуть.

Ранее в «Укрэнерго» пообещали продолжить поставлять электричество в прифронтовые районы.