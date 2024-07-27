Россиянка сняла накопления, взяла кредит и отдала аферистам свыше 21 млн рублей

Пожилая женщина из Белгородской области передала мошенникам более 21 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Один из аферистов представился директором предприятия, на котором работает россиянка, и заявил, что с ней хотят побеседовать сотрудники правоохранительных органов. После этого позвонил «сотрудник силовых структур», по словам которого женщина якобы совершала подозрительные переводы.

«В ходе дальнейшего общения аферисты убедили женщину, что некие злоумышленники получили доступ к ее счетам и теперь пытаются похитить с них деньги», – поделились в ведомстве.

В результате пострадавшая перевела на «безопасный счет» 19 миллионов рублей. После этого от аферистов россиянка узнала о попытках неизвестных получить на нее кредит. Таким образом, женщина сама взяла займ и передала деньги злоумышленникам. Всего она лишилась более 21 миллиона рублей.

После этого она обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.

Ранее физрук из Волгограда продал квартиру и перевел мошенникам 13,1 млн рублей.