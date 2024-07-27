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Израиль готовится к операции против ХАМАС на юге Хан-Юниса в секторе Газа

Израиль призвал людей покинуть Хан-Юнис из-за подготовки к операции против ХАМАС

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала людей эвакуироваться из Хан-Юниса в секторе Газа на фоне подготовки к операции против радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ХАМАС.

Жителей южных кварталов Хан-Юниса попросили перебраться в гуманитарную зону в районе Аль-Маваси.

Ссылаясь на данные разведки, ЦАХАЛ утверждает, что боевики ХАМАС разместили «террористическую инфраструктуру» в этой местности.

Израильская армия 22 июля также призывала местных жителей покинуть восточные районы Хан-Юниса в секторе Газа на фоне подготовки к операции против ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.

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