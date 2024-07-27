В двух аэропортах Татарстана сняли ограничения на работу

В Татарстане сняли ограничения на работу двух аэропортов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
«В 11:00 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в период приостановки работы на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов, летевших в Казань. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Представитель Росавиации отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения в аэропортах действовали с 09:30 мск.
В пресс-службе Международного аэропорта «Казань» имени Тукая уточняли, что воздушная гавань временно закрыта на прием и отправку самолетов по указанию органов управления воздушным движением.
26 июля терминал французско-швейцарского Евроаэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург эвакуировали и закрывали по соображениям безопасности.
Ранее в ФРГ задержали восемь экоактивистов, нарушивших работу аэропорта Франкфурта.