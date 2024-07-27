В двух аэропортах Татарстана сняли ограничения на работу

В Татарстане сняли ограничения на работу двух аэропортов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«В 11:00 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в период приостановки работы на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов, летевших в Казань. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Представитель Росавиации отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропортах действовали с 09:30 мск.

В пресс-службе Международного аэропорта «Казань» имени Тукая уточняли, что воздушная гавань временно закрыта на прием и отправку самолетов по указанию органов управления воздушным движением.

26 июля терминал французско-швейцарского Евроаэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург эвакуировали и закрывали по соображениям безопасности.

Ранее в ФРГ задержали восемь экоактивистов, нарушивших работу аэропорта Франкфурта.