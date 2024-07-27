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Пугачева поддержала Вайкуле в Юрмале

Артисты Алла Пугачева и Андрей Макаревич приехали на фестиваль Вайкуле

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laima_vaikule_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

В Юрмале открылся фестиваль «Рандеву» народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает «СтарХит».

Поддержать Вайкуле приехала народная артистка СССР Алла Пугачева. В первый день мероприятия она сидели в зрительном зале и, по словам очевидцев, была в хорошем настроении и смеялась.

Кроме того, в зале заметили лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), который, как и Пугачева, перебрался в Израиль. Известно, что Макаревич должен выступить на фестивале.

Фестиваль «Рандеву» Вайкуле проводит с 2015 года. В 2023 году Пугачева также посещала мероприятие подруги.

В 2022 году Алла Пугачева и ее супруг шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с детьми покинули Россию. О карьере певицы, ее личной жизни, пяти браках и отъезде из страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бритни Спирс обвинила молодую звезду в плагиате.

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