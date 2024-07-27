Банки маркетплейсов обогнали конкурентов по приросту вкладов

Банки маркетплейсов начали опережать классические кредитные организации по приросту вкладов. Об этом пишет РБК.

По итогам января — мая объем денежных средств физлиц на вкладах Яндекс Банка взлетел в 2,5 раза, достигнув 37,4 млрд рублей. Озон Банк за период нарастил объем привлеченных депозитов в 2,1 раза, до 10,4 млрд рублей.

В результате относительные темпы прироста депозитов в банках этих двух маркетплейсов оказались выше, чем у всех их конкурентов из топ-50. При этом Озон Банк находится лишь на 61-м месте по активам в РФ, а Яндекс Банк и вовсе на 87-м.

Таких показателей удалось добиться за счет высоких ставок по вкладам, систем скидок и кэшбэков при оплате картами в рамках экосистем, а также возможности рекламировать свои продукты на маркетплейсах, отметили аналитики.

До этого российские банки выразили опасения из-за условий оплаты на маркетплейсах. Беспокойство вызвано отсутствием регулирования платежей на площадках.

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