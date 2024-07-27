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ВСУ сообщили, что силы Киева истощены

WP: ВСУ столкнулись с острой нехваткой войск

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины заявили, что силы Киева истощены, наблюдается острая нехватка войск. Об этом военные рассказали американской газете Washington Post.

«Истощенные силы Украины испытывают давление, которое усугубляется изнуряющей летней жарой», — говорится в публикации.

По данным газеты, украинские командиры и солдаты говорят об истощении и сокращении ресурсов, включая острую нехватку войск.

В настоящее время Украина продолжает испытывать нехватку солдат. WP отмечает, что «предвыборная суматоха в США» породила новые предположения о вероятных переговорах Киева и Москвы о сдаче ряда территорий.

Среди прочего американская газета оценила стратегию российских войск.

«Вы пытаетесь сконцентрировать силы врага в одном направлении, а затем отвлекаете его на другое», — приводит газета слова украинского военного.
Еще один военнослужащий ВСУ описал ситуацию на фронте как «критическую». По словам бойца, на передовой в рядах украинской армии царит «серьезный хаос».

Недавно командующий силами беспилотников украинских войск Вадим Сухаревский заявил, что ВСУ испытывают острую нехватку финансирования в области развития беспилотных технологий.

Ранее сообщалось, что Нидерланды потратят €60 млн на дроны для украинской армии.

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