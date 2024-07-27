Вооруженные силы Украины заявили, что силы Киева истощены, наблюдается острая нехватка войск. Об этом военные рассказали американской газете Washington Post.

«Истощенные силы Украины испытывают давление, которое усугубляется изнуряющей летней жарой», — говорится в публикации.

По данным газеты, украинские командиры и солдаты говорят об истощении и сокращении ресурсов, включая острую нехватку войск.

В настоящее время Украина продолжает испытывать нехватку солдат. WP отмечает, что «предвыборная суматоха в США» породила новые предположения о вероятных переговорах Киева и Москвы о сдаче ряда территорий.

Среди прочего американская газета оценила стратегию российских войск.

«Вы пытаетесь сконцентрировать силы врага в одном направлении, а затем отвлекаете его на другое», — приводит газета слова украинского военного.

Еще один военнослужащий ВСУ описал ситуацию на фронте как «критическую». По словам бойца, на передовой в рядах украинской армии царит «серьезный хаос».

Недавно командующий силами беспилотников украинских войск Вадим Сухаревский заявил, что ВСУ испытывают острую нехватку финансирования в области развития беспилотных технологий.

Ранее сообщалось, что Нидерланды потратят €60 млн на дроны для украинской армии.