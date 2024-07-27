Макрон восхитился открытием Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон восхитился открытием летних Олимпийских игр, передает RMC Sport.

«Вы заставили Францию сиять. Спасибо артистам за этот уникальный момент. Спасибо полиции и службам экстренной помощи, агентам, волонтерам», — сказал Макрон.

Зажгли огонь Олимпиады трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. Интересно, что на огромном аэростате олимпийский огонь поднялось над Парижем. После этого перед публикой выступила канадская певица Селин Дион, которая не появлялась на публике с 2022 года из-за тяжелой болезни.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее олимпийский огонь был зажжен в Париже.