Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свыше 60 тысяч человек остались без света в Дагестане

МЧС: в Дагестане более 60 тысяч человек остались без электричества после дождей

close
100%
Emilio Morenatti/AP

Свыше 60 тысяч человек в Дагестане остались без электричества из-за аварийных отключений после прошедших сильных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Всего в результате аварийного отключения электроснабжения под отключение попадают 62 тысячи человек», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в ведомство поступила информация об аварийном отключении электроснабжения на территории 130 населенных пунктов.

По данным чрезвычайного ведомства, аварийные отключения коснулись потребителей сел Гунибского, Чародинского, Акушинского и Хунзахского.

Кроме того, без света остались такие села, как Табасаранское, Хивское, Кайтагское и Магарамкентское. К аварийно-восстановительным работам привлечены 11 бригад, а также 44 специалиста филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

До этого жители Краснодара вышли на стихийный митинг. Горожане бастовали из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару. Люди заблокировали дорогу и требовали «дать свет».

Ранее из-за аварии на ТЭЦ под Москвой произошло отключение электричества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами