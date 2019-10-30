«Для понимающих»: певцы извинились за шутку над трупом животного

Татарский певец Фирдус Тямаев опубликовал в своем Instagram видеообращение к подписчикам, в котором он попросил прощения за неуместную публикацию, которую сделал в минувшие выходные, сообщает портал inkazan.ru. На удаленном уже видео он вместе с певицей Гузель Уразовой шутил над трупом сбитого на дороге животного. Тямаев пояснил, что видеозапись с участием Уразовой была сделана шутки ради.

«Кто понимает мои шутки, тот понимает», — сказал он, допустив, что такой юмор далеко не всем по вкусу. Этим людям он принес извинения как от своего имени, так и от лица Уразовой.

Артист также добавил, что любит животных и каждый раз, когда видит на улице собак или кошек, кормит и заговаривает с ними. Тямаев признался, что у него есть охотничье ружье, однако он ни разу им не пользовался по назначению. Более того, просьба «забить курицу» вызывает у него испуг.

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«Пожалуйста, поймите меня: это была шутка. Очень много писали, что издевались. Мы его не задавили, не прыгали на нем, не танцевали, не пели на нем. Мы его даже убрали. Вот про то, как два года назад, когда у абыя горел сарай, я зашел в него и вытащил двух овец и собаку, никто не написал», — посетовал певец.

На скандальном видео звезды татарской эстрады весело смеялись и шутили на дороге над трупом сбитого насмерть животного. По их словам, они сделали остановку, поскольку очень хотели есть.

«Не успели приготовить шашлык», — смеясь и показывая раздавленное животное сказала Уразова.

«Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется... Поэтому мы с Гузель тут остановились», — продолжил Тямаев.

Другое одиозное видео всколыхнуло общественность в январе этого года, тогда 26-летний казахский музыкант Торегали Тореали во время своего выступления в Астане плюнул в мальчику лицо, а затем пнул его, когда тот поднялся на сцену, чтобы приподнести исполнителю цветы.

«У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, все равно продолжаю это делать», — цитирует Тореали портал 365Info.kz.

Сообщалось, что в зрительном зале этот поступок встретили шумными овациями. Другая реакция на поведение артиста последовала от пользователей соцсетей.

«Зачем он пнул ребенка?», «Неправильно это все!», «Невоспитанный», «Дурак что ли, зачем пинать детей?», «Как не стыдно поднимать ноги на маленького ребенка!», «Кошмар просто, я в шоке от этого исполнителя», — писали возмущенные комментаторы.

Справедливости ради отметим, что получивший «дозу негатива из интернета» артист всего лишь продемонстрировал ритуал под названием «аузына тукирту» (поплевать в рот).

Согласно повериям древних казахов, если на ребенка попадет слюна талантливого человека, то ему достанется часть его способностей. Такой поступок себе позволить могли только акыны (заслуженные авторы и исполнители произведений — «Газета.Ru»), батыры (лучшие воины — «Газета.Ru») и ораторы.

Вместе с тем, по непонятным причинам отвешенный ребенку «пинок вдогонку» выглядел более чем странно, поскольку это действие в ритуал не входит. Несмотря на оригинальную трактовку древнего обычая, поклонники в зале никак не отреагировали.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука — Светлана тоже недавно подкинула повод свои подписчикам «возмутиться до глубины души». Светская львица опубликовала видео, на котором она запечатлена сидящей за столом с бутылкой шампанского.

«А-а-а, нас снимают. А мы пьем шампанское», — игриво пояснила Бондарчук.

Далее стало происходить необъяснимое: женщина взяла презерватив («Как вы думаете, что это?») и натянула его на горлышко бутылки, уточняя, что этим следовало бы заниматься мужчине.

«Теперь газики сохранятся», — пояснила она свои действия, шумно прихлебнув напиток из бокала.

У большинства ролик вызвал недоумение и возмущение тем, что что в последнее время в ленте у Бондарчук «слишком много спиртного». «Какой бред вы несете», «В голове у вас газики», — возмутились комментаторы.

Однако нашлись и те, кто юмор оценил: «Прелестно»; «Эстетически, конечно, выглядит не очень, но из практических целей, чтобы не выходили «газики», — я за», — порадовались за изобретательность Бондарчук ее поклонники.