«Под шумок»: Меладзе оправдался за нарушение ПДД

Певец Валерий Меладзе прокомментировал снимок, на котором он позирует возле иномарки на фоне колокольни Никольского собора в Калязине. В ответ на обвинения его в нарушении ПДД из-за парковки в неположенном месте он заявил, что к берегу приезжают машины с прицепами, чтобы погрузить лодки.

«Туда подъезжают машины, погрузить лодки на прицеп. И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было», — пояснил исполнитель подписчице, которая указала на то, что «к реке на машине нельзя».

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Однако комментарий Меладзе удовлетворил далеко не всех. «То есть все нарушают — и мне можно. Молодец», — посетовала одна из пользовательниц соцсети.

Заслуженный артист России опубликовал снимок накануне, 17 октября. «К каждому храму должна вести дорога... Но не до каждого можно дойти», — подписал фото Меладзе. Вскоре сразу несколько тверских СМИ сообщили, что на подъезде к водохранилищу размещен знак «кирпич», запрещающий въезд транспортных средств на определенный участок дороги.

Впрочем, Меладзе — не единственный артист, который недавно нарушил ПДД. В начале октября полиция начала проверку инцидента, произошедшего в Санкт-Петербурге с Михаилом Боярским. Согласно показаниям нескольких очевидцев, актер припарковал свой кроссовер Mercedes на полосе встречного движения на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

В свою очередь Боярский заявил, что ничего не нарушал и вообще его днем 1 октября на вышеназванном месте не было. При том, что на фото, сделанном очевидцами и выложенном в соцсетях, видно, как около машины идет человек, очень похожий на актера. Тогда он подчеркнул, что готов выяснять все вопросы с ГАИ.

«А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас», — резюмировал народный артист России в разговоре с «Фонтанкой».

Комментируя информацию в СМИ, жена Боярского Лариса Луппиан подтвердила изданию Teleprogramma.pro, что ее муж действительно нарушил ПДД, припарковав автомобиль в неположенном месте.

«Ситуация такая имела место быть, но это произошло не вчера, а уже давно. Не буду отрицать, да — это мой муж, да — он остановился, где не положено, да — он нарушил правила, — пояснила Луппиан. — Но у нас что, никто не нарушает? Заплатим штраф».

Народная артистка России подчеркнула, что не осуждает мужа, поскольку, по ее словам, ему срочно нужно было выйти в аптеку.

«За что травить? Могу сказать, что у нас любят человека превознести, а потом втоптать в грязь. Это наша национальная русская забава», — заключила Луппиан.

В июне этого года сообщество автолюбителей Чебоксар разместило в соцсетях фотографии с ведущим «Поля Чудес» Леонидом Якубовичем за рулем автомобиля на Красной площади города. Внимание пользователей привлекло то, что, когда на пути Якубовича возник автобус, с помощью которого трассу перегородили для движения, он решил объехать препятствие по тротуару, после чего оставил автомобиль на проезжей части за автобусом и отправился к сцене. Тогда представитель МВД по Чувашии сообщил, что по факту произошедшего была организована проверка.

Комментаторы в социальных сетях также обратили внимание на то, что Якубович не пристегнул ремень безопасности за рулем, некоторые из них даже сочли подобное поведение знаменитости проявлением неуважения в свой адрес.

Сам телеведущий не счел серьезными обвинения в свой адрес. «Бред полнейший», — сказал он Ura.ru перед тем, как положить трубку.

В 2018 году в центре внимания ГИБДД оказался Алексей Панин. Актер поделился в инстаграме видео, на котором будучи непристегнутым, двигается по Ленинскому проспекту, снимает себя на телефон и в какой-то момент отпускает руль.

«Площадь Гагарина впереди, взлетаем», — произносит он в ролике.

Примечательно, что сам Панин назвал инцидент «абсолютно невинной шуткой». «Никому причинить никакой опасности, угрозы я не мог. Я ехал со скоростью 60 км/ч — спидометр на видео виден очень хорошо. Я ехал по полупустой дороге, в своем ряду. Единственное мое нарушение было в том, что я был не пристегнут. Вчера все наши г....каналы раздули как новость союзного масштаба», — заявил артист.