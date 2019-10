Плейлист недели: Кэти Перри, Foals и Анна Уайз

Анна Уайз — «Mirror»

Обладательница премии «Грэмми» Анна Уайз, получившая наибольшую известность благодаря сотрудничеству с Кендриком Ламаром, выпустила альбом «As If It Were Forever»: 38-минутный микс из ар-н-би, акустики и хип-хопа при участии Литтл Симз и Дензела Карри. Пластинка вышла откровенной и сентиментальной, поскольку, по признанию самой певицы, ее запись пришлась на момент беременности.

Foals — «Dreaming Of»

По словам лидера группы Foals Янниса Филиппакиса, вторую часть лонгплея «Everything Not Saved Will Be Lost» стоит рассматривать не как продолжение их пятого студийного альбома, а как самостоятельный релиз. Вторая за год пластинка — долгожданный камбэк британцев с присущими им брутальным, агрессивным звучанием и нарочитой мат-роковостью.

Beck — «Uneventful Days»

На днях американский мультиинструменталист Бек Хэнсен (или просто Beck) представил сразу два сингла — «Hyperlife» и «Uneventful Days», а также анонсировал четырнадцатую студийную пластинку «Hyperspace». Предыдущий релиз артиста «Colors», вышедший в 2017 году, принес ему «Грэмми» как лучший альтернативный альбом.

Кэти Перри — «Harleys in Hawaii»

Поп-певица Кэти Перри отметилась новой композицией «Harleys in Hawaii», написанной в соавторстве с Чарли Путом, Йоханом Карлссоном и Джейкобом Кашером. Песня также получила экранизацию — в клипе артистка мчит по острову на «Харлее». Ранее в этом году звезда уже выпустила два трека — «Small Talk» и «Never Really Over», а также поучаствовала в клипе Zedd «365».

Ghetto Sage — «Häagen Dazs»

Независимые хип-хоп-музыканты Saba, Noname и Smino объединились в составе новоиспеченной группы Ghetto Sage — и сразу же выдали настоящий бенгер под названием «Häagen Dazs» (отсылка к популярному бренду мороженого — прим. «Газета.Ru»). Ранее артисты уже сотрудничали друг с другом в рамках композиции «Ace» с последнего альбома Noname «Room 25».

Floating Points — «Karakul»

Человек-оркестр — электронщик и нейробиолог Сэм Шеперд, более известный как Floating Points, — вернулся с первым за три года полноформатным альбомом «Crush». Западная пресса уже успела окрестить его самым эмоциональным и трогательным в творчестве музыканта. Если вы думаете, что в электронной музыке совсем нет жизни, а все подчинено лишь алгоритмам — обязательно послушайте этот альбом.

^^^Коммон Холли — «Little Down»

Канадская певица Бриджит Наггар (она же Коммон Холли) представила свою вторую пластинку «When I Say to You Black Lightning»: печальный инди-рок о взрослении в эпоху бедрум-музыки.