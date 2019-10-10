«Имею право обратиться в суд»: Бузова пригрозила Тарасову

Российская поп-певица Ольга Бузова в беседе с поклонниками обмолвилась о том, что все еще может подать на раздел имущества, которое было нажито в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Реклама

«По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер — время есть!» — заявила артистка в рамках онлайн-интервью изданию «СтарХит».

На вопрос, были ли со стороны Тарасова попытки наладить общение после развода, Бузова ответила, что они ни разу не виделись после 30 декабря 2016 года, когда официально расторгли брак. «На самом деле он всегда избегает мест, которые посещаю я. Боится, наверное...» — предположила певица.

У артистки также спросили, почему она не рассказывает общественности об изменах бывшего мужа. «Они с Настей (нынешняя жена спортсмена Анастасия Костенко — «Газета.Ru») строят из себя святых, каждый раз врут про знакомство. Верни уже их обратно на землю и открой правду!» — попросила поклонница.

Бузова в ответ на это заверила, что она «простила и отпустила» Тарасова и Костенко. «Они могут говорить все, что пожелают. Бог им судья», — отрезала знаменитость.

Другая фанатка спросила у артистки, вышла бы Ольга замуж за Тарасова, если бы могла вернуться в прошлое, зная о том, что их ждет впереди. Бузова, в свою очередь, подчеркнула что никогда не жалеет о своих поступках.

«Мы с Димой прожили в браке шесть чудесных лет. А то, как Тарасов повел себя в конце отношений, останется исключительно на его совести. Как и у тех, кто в тот момент кидал в меня камни... Кстати, спустя время все эти крысы-предатели ползут с просьбами сняться у них и поддержать проекты», — ответила Ольга.

Ранее певица рассказывала о том, как при разводе бывший супруг оставил ее ни с чем. По ее словам, все имущество было записано либо на самого спортсмена, либо на его родственников. «Он заставил меня подписать брачный договор, и я хотела доказать ему свою любовь, поэтому подписала. А в итоге он забрал у меня машину, которую сам подарил. Я хотела даже выкупить ее у него обратно, но — увы», — приводит ее слова Росбалт.

Если судить по высказываниям самой певицы и ее родственников, вероятность того, что она захочет усложнить себе жизнь судебными разбирательствами, объективно низка. Примечательно, что не зацикливаться на борьбе с «ветряными мельницами» Бузовой советовала среди прочих и ее бабушка.

«Говорю: «Оставь ему все! Ты себе еще заработаешь!» — рассказывала она. — Она у нас молодец — всего сама добилась. А Дима меркантильным оказался, не ожидала... Дарил подарки, а теперь их забирает. Еще и маму свою ко всей этой истории подключил».

По словам бабушки Бузовой, еще на свадьбе она просила Тарасова не обижать ее внучку.

«Муж совершенно не интересовался Олиной работой, не мог найти подходящих слов, когда что-то не получалось, а они ей были так нужны, — вспоминала бабушка певицы. — Олечка, наоборот, всю себя ему посвящала. Когда Тарасов получал травмы, готова была с ним ехать куда угодно на лечение, все отменять, лишь бы быть рядом. Говорила: «Димочке хорошо со мной». Внучка рассказывала, что Дима просил детей, эта тема поднималась. Но Оля хотела заниматься карьерой. Я советовала остановиться, построить дом, родить малыша, а потом продолжать идти по карьерной лестнице. Но она отвечала, что не готова к детям».

Сам Тарасов вскоре после развода говорил следующее: «Я очень сдержанный человек. Могу долго терпеть, взвешивать, обдумывать, но если взрываюсь, то бесповоротно. Любовь прошла, завяли помидоры. Не хочу никого обвинять и оскорблять. Эта история закончилась. В любом случае виноваты оба, не бывает, что только один».