Катафалк у загса: свадьба Собчак и Богомолова. LIVE

Незадолго до церемонии Собчак в интервью журналу Tatler рассказала, почему решила пойти под венец.
«Это очень красивая традиция, — объяснила журналистка. — Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это то, что навсегда останется в памяти».
В отличие от Собчак, появившейся на мероприятии в элегантном кружевном платье от израильского модельера Galia Lahav (наряды этой марки продаются по цене от $7,5 до $15 тыс.), Богомолов оделся куда проще. Театральный режиссер надел пеструю рубашку, костюм и добавил в образ брошь в виде пышного красного цветка.
Собчак также показала в инстаграме свадебное платье. Правда, журналистка позволила себя сфотографировать лишь со спины, поэтому подписчики смогли разглядеть только длинную фату с кружевной оторочкой, струящийся подол и низкий вырез на спине. «Мне кажется, я готова к главному Дню!» — сопроводила подписью снимок знаменитость.
В день свадьбы Собчак похвасталась именными браслетами с надписью «К + К = любовь», опубликовав снимок в инстаграме.
Кстати, вести светское мероприятие будет Игорь Верник.
«Это два абсолютно любящих друг друга человека, огромное счастье, что они нашли друг друга», — прокомментировал событие его брат, журналист Вадим Верник.
СМИ писали, что приглашения на свадьбу получили почти 300 человек. Среди именитых гостей — Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина.
По некоторым данным, церемония обойдется как минимум в 16 млн рублей. Изначально мероприятие должно было пройти в торговом комплексе «Петровский пассаж», но в итоге свадьба пройдет на территории Музея Москвы на Зубовском Бульваре, передает телеграм-канал Super.
Несколько минут назад молодожены уже прибыли в Грибоедовский ЗАГС. На кадрах видео, опубликованном РЕН ТВ, видно, как к зданию подъезжает черный катафалк, украшенный красными цветами. На нем также размещена надпись «Пока смерть не разлучит нас». Собчак и Богомолов вышли из автомобиля и, держась за руки, проследовали в здание.
Уже сегодня Ксения Собчак и Константин Богомолов официально станут мужем и женой. Звездная пара, на протяжении нескольких месяцев скрывающая свой роман, не просто узаконит свои отношения в ЗАГСе, но и венчается в церкви. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.