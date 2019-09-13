Катафалк у загса: свадьба Собчак и Богомолова. LIVE

Незадолго до церемонии Собчак в интервью журналу Tatler рассказала, почему решила пойти под венец.

«Это очень красивая традиция, — объяснила журналистка. — Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это то, что навсегда останется в памяти».