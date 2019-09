Умер Джефф Фенхольт

Актера и певца Джеффа Фенхольта, известного по исполнении заглавной роли в бродвейской постановке рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», обнаружили мертвым в собственном доме за пять дней до своего 69-летия, передает TMZ.

Сообщается, что в последнее время Фенхольт сражался с тяжелым заболеванием. Правоохранительные органы исключили «подозрительные» версии произошедшего.

Фенхольт родился 15 сентября 1950 года, вырос в штате Огайо, где с подростковых лет увлекся музыкой на профессиональной основе — в 14 лет он в составе группы The Fifth Order записал свой первый хит, который попал в чарт «Billboard Top 100», стартовав с 40 места, «Goin' Too Far».

В старших классах он ездил с гастролями по стране, однако в колледже молодому певцу пришлось немного приостановить свои занятия музыкой — он устроился погрузчиком в отдел сбора двигателей горно-машиностроительной компании. На протяжении двух лет Фенхольт учился на музыкальном отделении университета Огайо.

Известность пришла к Фенхольту после того, как он прошел прослушивание на роль Иисуса в бродвейском мюзикле по рок-опере Эндрю Ллойда Уэбера «Иисус Христос — суперзвезда». Его дублером стал Тед Нили, который в 1974 году исполнил главную роль в киноверсии проекта.

Завоевав известность, Фенхольт основал компанию «Entertainment Capital Corporation», которая, в частности, выпустила спродюсированный Энди Уорхолом фильм «Плохой». Помимо этого, компания занималась выпуском записей самого Фенхольта. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с Capitol Records, Universal, Paramount, Polygram, Polydor, Decca, RCA и Sony.

В своей автобиографии актер написал, что во время работы над мюзиклом находился в сильной зависимости от алкоголя и наркотических веществ. По его словам, перелом в его мировоззрении произошел после разговора со строителями-христианами, которые выполняли работы в его доме.

Они подвергли критике актера, играющего роль мессии, за его образ жизни, после чего Фенхольт обратился к вере и решил побороть свои дурные привычки. У него ушло несколько лет на то, чтобы найти баланс между верой и собственной карьерой, после чего он устроился евангелистом на христианский телеканал Trinity Broadcasting Network.

В середине восьмидесятых директор группы Black Sabbath обратился к Фенхольту с предложением принять участие в записи материала. Это произошло после того, как из группы после кратковременного сотрудничества ушел певец Дэвид Донато, оставив после себя всего несколько демо-записей.

Тогда же состав покинули и постоянные участники группы Гизер Батлер и Билл Уорд, оставив гитариста Тони Айомми в одиночестве. Айомми поддался на уговоры директора и согласился на прослушивание Фенхольта. Тот записал несколько песен, однако получил от Айомми отказ.

После выхода альбома «Seventh Star», который фактически стал сольным альбомом Айомми, Фенхольт заявил, что в записи были использованы несколько сочиненных им мелодий, а его авторство не было указано. По словам самого Фенхольта, он сам отказался от участия в записи из-за дурных привычек Айомми и мрачных текстов, которые были написаны для альбома. Айомми позднее неоднократно подчеркивал, что Фенхольт никогда официально не был участником Black Sabbath.

«У нас был Иэн Гиллан, который был изначальным «Иисусом Христом — суперзвездой», и был бродвейский Иисус, который хотел присоединиться к Black Sabbath. Мы попробовали Джеффа, и у него был хороший голос… Джефф казался достаточно хорошим парнем. С ним могло и получиться, даже хотя я не был на 100% убежден, что он вытянет наш более старый материал», — говорил Айомми.

В XXI веке Фенхольт сменил имидж — он был известен как один из немногих евангелистов, носивших длинные волосы, однако после терактов 11 сентября 2001 года стал появляться на своих выступлениях с короткой стрижкой. В 2008 году его пригласили в качестве исполнительного продюсера принять участие в постановке концертов, приуроченных к Олимпиаде в Пекине.