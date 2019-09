«Я выживу»: как Глория Гейнор записала главный диско-хит

Звезда диско 1970-х, исполнительница международного хита «I will survive» Глория Гейнор не планировала становиться певицей, хотя втайне мечтала о сцене — у нее дома всегда звучали музыкальные пластинки, отец играл на гитаре и пел в группе, а братья сформировали госпел-квартет.

«Всю мою юную жизнь я хотела петь, хотя никто в моей семье не знал об этом», — писала она позднее в своей биографии.

Гейнор думала о том, чтобы потупить в педагогический колледж, однако нехватка средств у семьи вынудила ее отказаться от преподавательской карьеры — вместо этого будущая звезда окончила секретарские и бухгалтерские курсы.

Судьба настигла Гейнор в нью-аркском клубе, где ее знакомый работал менеджером. Выступавшую в тот вечер группу The Pacesetters уговорили разрешить девушке выйти вместе с музыкантами. И ее исполнение песни Нэнси Уильямс «Save Your Love For Me» имело огромный успех.

Певица получила приглашение присоединиться к группе. На первой репетиции выяснилось, что в ее репертуар входит около 200 песен, которые она выучила, слушая по радио. После этого начались гастроли, которые продлились месяц. Однако по возвращении из них коллектив распался, и певице пришлось вернуться на работу в универмаг.

Тем не менее — с тех пор она стала завсегдатаем местной соул-сцены и постепенно завоевала себе популярность в ночных клубах Нью-Арка. На одном из ее концертов молодую певицу заметил Джонни Нэш, который устроил для Гейнор выступления в других городах. Но лейбл, которым владел Нэш, вскоре закрылся, и певице во второй раз пришлось вернуться домой.

В этот раз она уже успела заработать себе серьезное имя и стала выступать как приглашенная певица в более известных группах. А в 1970 году произошла первая большая трагедия в ее жизни – в турне артистка узнала о смерти своей матери.

Первый серьезный большой успех в ее жизни связан с продюсером Паулем Леке, благодаря которому исполнительнице удалось выпустить сингл «Honey Bee». Песню услышал Брюс Гринберг, работавший в MGM Records – после переговоров, которые длились полчаса, Гейнор заключила с лейблом контракт.

Ее дебютный альбом «Never Can Say Goodbye» вышел в 1974 году и быстро получил статус «золотого» — диджеи Нью-Йорка безустанно ставили 19-минутную диско-сюиту, открывавшую альбом. Эта пластинка стал первой диско-записью, которая прозвучала на волнах АМ-радиостанций.

В 1976 году у певицы вышел альбом «I've got you», после которого ассоциация нью-йоркских диджеев присвоила ей статус «Королевы диско». Однако после стремительного взлета в жизни Гейнор началась полоса неудач.

Из-за приобретения MGM компанией Polydor у нее поменялись продюсеры – новый коллектив не помогал ей раскрыться, а весной 1978 года певица упала со сцены во время выступления, в результате чего повредила спину и оказалась парализована.

В день выписки из госпиталя Гейнор была приглашена на международный фестиваль Billboard Disco Convention, куда ее привезли в инвалидном кресле. Главной звездой вечера была Донна Саммер, к которой в тот год перешло звание «Королевы диско». Увидев в зале Гейнор, она обратилась к публике со словами: «Здесь находится первая леди Диско!», после чего зрители устроили стоячую овацию в их честь.

Чтобы вернуть себе возможность передвигаться самостоятельно, певица в том же году решилась на операцию по удалению разорванного диска и слиянию двух позвонков нижней части позвоночника.

Во время работы над следующим альбомом Гейнор предложили записать песню «Substitute» вместе с продюсерами Дино Фекарисом и Фредди Переном, которые на тот момент потеряли постоянную занятость на культовом лейбле Motown. Крутой поворот судьбы подтолкнул Фекариса к написанию песни о преодолении.

«Они уволили меня после почти семи лет. Я стал безработным автором, размышляющим над своей дальнейшей судьбой. Я включил телевизор, и вот оно: прямо тогда передавали песню «Generation», которую я написал для одного фильма. Я воспринял это как предзнаменование того, что у меня все получится.

Помню, как я начал прыгать по кровати со словами: «Я сделаю это. Я буду автором-песенником. Я выживу!», — рассказывал он о том, как появился на свет их главный хит – «I will survive».

Песня, написанная от лица брошенного человека, который находит в себе силы снова встать и бросить вызов миру, пришлась по душе Гейнор, которая проходила в тот момент именно через такой период в своей жизни.

«Я не устаю ее петь. Я всегда освежаю ее: меняю ритм, слова, обновляю аранжировку. Я даже вставила в середину отрывок в стиле хип-хоп. Я выкладываюсь перед публикой на 295%, когда пою эту песню, потому что люди по-прежнему любят ее», — говорила она в интервью.

Когда сингл вышел, «I will survive» была размещена на второй стороне – на нее не делала ставку выпускающая компания, рассчитывая на потенциал «Substitute». Однако диджеи рассудили иначе – вскоре во всех клубах и на всех радиостанциях звучала только вторая песня с диска, из-за чего было решено перевыпустить сингл, поменяв композиции местами.

Песня оказалось не просто международным хитом, но настоящим феноменом поп-музыки: она не только навсегда вернула славу самой певице, но также завоевала единственную статуэтку «Грэмми» за лучшую диско-запись (после быстрого спада интереса к жанру премия больше не вручалась) и стала гимном ЛГБТ-движения.

На сегодняшний день «I will survive» является бесспорным танцевальным стандартом, а количество кавер-версий на нее не поддается исчислению. Сама Гейнор объясняет такой успех универсальным характером затронутых в ней тем, а также ощущением поддержки и ободрения, которые она дарит.