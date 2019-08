«Словно выстрел из пушки»: как погиб Виктор Цой

Триумфально отыграв концерт своей группы «Кино» на большой спортивной арене «Лужники» в Москве 24 июня 1990 года, Виктор Цой отправился в туристический поселок Плиеньциемс в Латвии, где вместе с гитаристом Юрием Каспаряном планировал заняться работой над новым альбомом.

Впервые Цой побывал в Латвии в 1986 году. Он дал концерт в актовом зале рижского рок-клуба на 500 человек.

«Помню, здесь стояло человек десять ребят – они стояли и пели: «Группа крови на рукаве…» — хором. Я был поражен. Я не представляю себе, чтобы так же хором пели «I can't get no satisfaction» или «Smoke on the water». Я понял, что это — явление», — вспоминал позднее президент рижского рок-клуба Андрей Яхимович.

К 13 августа демо-запись была готова, на следующий день Каспарян увез ее с собой в Ленинград, а Цой решил задержаться в курортном поселке, где жил с гражданской женой Натальей Разлоговой и сыном. Утром 15 августа рано утром он отправился на рыбалку к лесному озеру.

Прорыбачив около пяти часов, в 11 утра лидер «Кино» решил, что пора возвращаться. Столкновение его темно-синего «Москвича-2141» с белым автобусом «Икарус-250» произошло в 11:28 на повороте 35-го километра трассы Слока — Талей.

«Мы когда с женой были около дороги возле своего дома, то мимо нас проехала машина, новенький «москвич», на большой скорости. Я жене говорю, что этот, наверное, не вырулит из поворота. Очень острый поворот на мостике. Там речка Тейтупе. Как я уже говорил, был такой звук — как из пушки выстрел. Мы посмотрели на трассу: эта машина была на середине асфальта, а новенький «икарус» был в левой стороне в речке. Когда мы подошли, шофер уже был мертвый», — рассказывал один из свидетелей в программе «Матадор».

В 11.30 хозяйка дома «Тейтупниеки», расположенного неподалеку, сказала своему внуку вызвать скорую помощь. Когда на место прибыли врачи и полиция, было установлено, что в момент ДТП водитель Янис Фибикс перегонял пустой автобус Талсинского отделения латвийской «Сельхозтехники» на базу из аэропорта, куда перед этим доставил туристов.

В интервью Первому Балтийскому каналу Фибикс рассказывал, что собирался вечером отметить 20-летний юбилей свадьбы. Он резко свернул вправо, пытаясь уйти от аварии, автобус вынесло в речку, а автомобиль Цоя откинуло на 22 метра назад.

«Дверь не открывалась, я увидел, что лежит человек. Подошел, вижу кровь — голова разбита. Побежал звонить. Скорая пришла быстро — через 5 минут. Они констатировали переломы ребер — голова была разбита», — описал Фибикс те события.

Мужчина не знал, что за рулем «Москвича» сидела звезда. С тех пор он каждый год приезжает к месту аварии, чтобы возложить цветы.

«Я стараюсь не общаться с репортерами. Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь», — заявил он в интервью «Пятому каналу».

Положение автомобиля Цоя и радиус разброса обломков двигателя позволили установить, что музыкант ехал со скоростью не меньше 100 км/час при разрешенном лимите в 90 км/час. Целой осталась только задняя часть салона, счетчик пробега остановился на 3400 км. Тормозного следа «Москвича» на крутом повороте сотрудники ГАИ не нашли.

След от протекторов говорил о том, что последние 233,6 метра, около семи секунд, Цой ехал по правой обочине дороги. Передний бампер автобуса прошел в салон автомобиля по капоту «Москвича», руль остался погнутым.

О смерти музыканта объявила радиостанция «Маяк». Из этого сообщения о произошедшем узнали его родители. В отличие от смертей Владимира Высоцкого и Александра Башлачева, смерть Цоя было решено не замалчивать.

«Здравствуйте, товарищи. Печальная весть пришла сегодня из Латвии, где в автомобильной аварии погиб известный рок-музыкант, основатель популярной группы «КИНО» Виктор Цой. Детали происшедшего уточняются. На месте катастрофы работает следственная группа МВД Латвийской ССР…» — зачитал в эфире советского телевидения диктор вечернего выпуска программы «Время».

Ленинградская программа «600 секунд» позднее рассказала, что в городе якобы на 30% подскочило число самоубийств в первые дни после смерти Цоя. Студия ЛенТВ предоставила музыкантам «Кино» время, чтобы обратиться к поклонникам.

Фанатов просили не приходить на похороны из-за массовой истерии, охватившей Ленинград. У ворот Богословского кладбища был организован лагерь желающих проститься с Цоем. По неофициальным данным, его могилу в тот день посетили 30 тысяч человек.

Альбом, записью которого Цой занимался в Латвии, музыканты дописывали без него, взяв в качестве основы демо-запись, которая позволила сохранить голос лидера группы. Премьера последнего альбома «Кино» прошла в январе 1991 года, после чего группа официально прекратила свое существование.