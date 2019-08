Disney и Netflix, трепещите: CBS и Viacom решили воссоединиться

Американские медиаконгломераты CBS Corporation и Viacom Inc. договорились о слиянии. Об этом было объявлено во вторник, 13 августа. Новая компания получит название ViacomCBS Inc. Ожидается, что сделка на сумму около $30 млрд будет закрыта до конца текущего года.

Реклама

В совместном пресс-релизе Viacom и CBS отмечается, что готовящееся предприятие «станет ведущей глобальной мультиплатформенной компанией, нацеленной на премиальный контент, которая может стать одним из важнейших производителей и поставщиков контента в мире».

Из этого следует, что конгломераты намерены вступить в активную борьбу за рынок развлечений, где лидирующие позиции сейчас занимают Disney, Comcast, AT&T и Netflix.

В результате слияния под одной крышей окажутся кинокомпания Paramount, телеканалы CBS (в том числе CBS Sports и CBS News), MTV, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, The CW и BET, а также издательство Simon & Schuster. Кроме того, вероятно, объединение ждет и стриминговые сервисы компаний — CBS All Access и Pluto TV. ViacomCBS будет контролировать порядка 22% американского телерынка.

Примечательно, что ранее компании уже являлись одним предприятием — с 1999-го по 2006 год, однако затем медиамагнат Самнер Редстоун, владеющий сетью кинотеатров National Amusements, разделил их. На сегодняшний день 96-летний Редстоун занимает пост почетного председателя совета директоров CBS и Viacom, фактически на руководящей должности его в 2016 году сменила дочь — Шари Редстоун (формально она выступает как зампредседателя советов директоров обоих конгломератов).

Именно госпожа Редстоун активно пыталась добиться воссоединения корпораций в течение как минимум трех лет, но тогдашнее руководство CBS — главным образом гендиректор Лесли Мунвес — выступало категорически против этого. Однако после того, как в сентябре 2018-го Мунвес ушел в отставку на фоне обвинений в домогательствах, у Редстоун появилась возможность продавить свое видение.

По итогам сделки акционеры CBS будут владеть 61% ViacomCBS Inc., компания займет шесть из 13 мест в совете директоров. Viacom с 39% достанется четыре места. Шари Редстоун возьмет на себя функции главы совета директоров. Кресло президента и главного исполнительного директора займет Боб Бэкиш, возглавляющий Viacom. Джозеф Ианнелло, пришедший на смену Мунвесу, продолжит управлять CBS, но уже как подразделением ViacomCBS. Также два места в совете директоров достанутся National Amusements.

Как пишет The New York Times, в кармане у CBS уже имеется процветающая стриминговая платформа с оригинальными шоу — например, недавно перезапущенной под руководством Джордана Пила «Сумеречной зоной» и предстоящим сериалом «Звездный путь: Пикар», где к роли Жан-Люка Пикара вернется Патрик Стюарт. Детский контент Nickelodeon может стать неплохим дополнением к каталогу CBS All Access.

Издание отмечает, что на момент разъединения в 2006 году Viacom была быстрорастущим предприятием, тогда как перспективы CBS оставляли желать лучшего. Однако за прошедшее десятилетие расстановка сил поменялась кардинальным образом: CBS стала самой популярной телесетью, тогда как ориентированные на молодежь каналы Viacom не выдержали натиска социальных сетей — главным образом ютьюба и инстаграма — и стриминговых сервисов вроде Netflix.

Журналист NYT Эдмунд Ли называет объединение CBS и Viacom последним в текущей волне слияний медиагигантов и напоминает, что прошлый год ознаменовался сразу двумя громкими сделками общей стоимостью более $150 млрд. Так, конгломерат AT&T приобрел компанию Time Warner (теперь она называется WarnerMedia) за $80 млрд. Вскоре после этого было объявлено о покупке большей части корпорации Руперта Мердока 21st Century Fox компанией The Walt Disney Co. за более чем $71 млрд.

Впрочем, слияние CBS и Viacom проходит по несколько иному сценарию и будет проводиться в форме обмена акциями. В рамках сделки Viacom была оценена приблизительно в $11 млрд, что примерно соответствует ее текущей капитализации.

Как сообщил президент будущей компании Боб Бэкиш, ViacomCBS будет делать упор на развитие стриминговых платформ и продажу подписок, увеличение продаж цифровой рекламы, а также производство еще большего количества оригинальных шоу для других VOD-площадок — в том числе Netflix.

Именно Бэкиш был одним «архитекторов» разделения CBS и Viacom в 2006 году — тогда он в том числе занимался распределением активов между двумя «разводящимися» компаниями. По его словам, «это было решение, которое, как все думали, в тот момент имело смысл». Как заключил президент ViacomCBS, происходящее сейчас тоже «имеет смысл в данный момент», поскольку «все изменилось».

Сама Шари Редстоун, которая не присутствовала при переговорах, отметила, что рассматривает возможность приобретения других медиабизнесов. В частности, в сферу ее интересов попали кабельная сеть Starz и Sony Entertainment.