«Своя версия»: Левински спродюсирует сериал о Билле Клинтоне

Моника Левински станет продюсером третьего сезона сериала «Американская история преступлений», темой которого будет скандал 1998 года, разгоревшийся вокруг на тот момент 49-летнего президента США Билла Клинтона, объявило руководство телеканала FX, пишет Vanity Fair.

Реклама

Исполнительный продюсер проекта Райан Мерфи говорил о планах использовать в качестве сюжетной основы книгу Джеффри Тубина «Грандиозный сговор: настоящий секс-скандал, который едва не погубил президента» еще в 2017 году, однако проект был заморожен, так как авторы не могли приступить к нему без участия самой Левински.

В 2018 году Мерфи столкнулся с Левински на вечеринке, где речь зашла о возможном участии в создании нового сезона сериала, и попытался уговорить ее принять в нем участие.

«Никто, кроме вас, не должен рассказывать вашу историю, иначе выйдет достаточно мерзко. Я был бы рад, если бы вы согласились заняться продюсированием этого сезона вместе со мной, но заниматься этим должны вы и вы должны получить с этого чертовы деньги», — сказал он.

В официальном заявлении о решении принять участие в создании сериала сама Левински призналась, что колебалась и была немного испугана тем, что ей предлагают.

«Но после продолжительного разговора с Райаном за ужином я еще лучше поняла, как искренне он хочет предоставить голос тем, чья версия замалчивается, в своем замечательном проекте», — сказала она.

По словам Левински, возможность поработать с Мерфи и его съемочной группой она рассматривает как привилегию, и подчеркнула, что ее историю годами рассказывали другие люди.

«По большому счету, только в последние годы у меня появилась возможность рассказать полностью свою версию, спустя почти 20 лет. Но я очень рада тому росту, который мы проделали, раз общество позволяет людям, которые как я были исторически лишены голоса, наконец вернуть его себе в общем шуме», — сказала она.

Левински также отметила, что текущее обсуждение в СМИ фигуры действующего президента США Дональда Трампа и желанного для многих импичмента вновь актуализирует старый скандал, произошедший в стенах Белого дома.

«Проблема не только у меня. Могущественные люди, зачастую мужчины, пользуются своими подчиненными десятками тысяч разных способов. Многие люди увидят мои историю как одну из многих, и по этой причине можно говорить, что эта линия в общественном дискурсе, к сожалению, является «вечнозеленой», — сказала она.

В 2018 году Левински уже принимала участие в создании документального сериала «Дело Клинтона». Она подчеркивала, что почти все книги о его домогательствах были написаны мужчинами.

«На протяжении всей истории на женщин клеветали и нас заставляли молчать. Теперь настало наше время рассказать свои истории своими словами», — говорила она тогда.

Говоря о проекте, она выражала удовлетворение в связи с тем, что к нему было привлечено больше женщин, что обеспечило возможность представить женский взгляд на произошедшее.

«Мне может не нравиться все то, что решено было оставить или убрать, но мне нравится, что позицию вырабатывали женщины. Да, процесс съемок был болезненным. Но я надеюсь, что своим участием, рассказав правду о том, что произошло в моей жизни и в нашей истории, я смогу помочь удостовериться в том, что случившееся со мной никогда не случится снова с другой молодой девушкой в нашей стране», — признавалась она.

Для работы над адаптацией книги Тубина для FX была приглашена драматург Сара Берджесс, которой руководство телеканала поручило «исследовать упущенные из виду истории женщин, которые обнаружили себя вовлеченными в скандалы и политические войны, тень от которых простирается на все правление Клинтона».

На роль самой Левински была приглашена актриса Бини Фелдштейн, но кто исполнит роли четы Клинтон, на данный момент неизвестно. Ожидается, что премьера сезона, который получил название «Импичмент: Американская история преступлений», состоится 27 сентября 2020 года, на последнем этапе предвыборной президентской гонки.