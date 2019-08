Новый «Форсаж»: Киану Ривз может сыграть злодея

Американский актер Киану Ривз может сыграть главного злодея в продолжении спин-оффа фильма «Форсаж». Изначально продюсеры ленты планировали показать звезду «Джона Уика» в одной из сцен после титров «Форсажа. Хоббс и Шоу», но не стали этого делать. Согласно порталу We Got This Covered, режиссер картины Дэвид Литч решил приберечь Ривза для второй части спин-оффа.

Девятый фильм популярной гоночной франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу» вышел в российский прокат 1 августа. Согласно сюжету спин-оффа, спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединить силы с опасным преступником Декардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику — одному из самых разыскиваемых террористов в мире, криминальному гению Брикстону. Главные роли в картине исполнили Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Ванесса Кирби, Идрис Эльба и Хелен Миррен.

Ранее Литч тесно сотрудничал с Ривзом, работая над блокбастером «Джон Уик». В боевике 2014 года актер сыграл главную роль, отказавшись от сотрудничества с Marvel. По словам руководителя киностудии Кевина Файги, он давно ведет переговоры со звездой, передает Comics Book.

«Мы приглашаем его почти в каждый свой фильм. Мы постоянно обращаемся к Киану Ривзу. Я не знаю, когда он присоединится к кинематографической вселенной Marvel, если это вообще когда-нибудь произойдет, но мы очень надеемся, что сможем в конце концов найти к нему правильный подход», — заявил продюсер.

В качестве примера долгосрочных переговоров, увенчавшихся успехом, Файги привел историю актера Джейка Джилленхола. Как и Ривз, он отказывался от предложений Marvel до тех пор, пока не получил подходящую роль. Первой работой Джилленхола в киновселенной стала одна из главных ролей в фильме Джона Уоттса «Человек-паук: вдали от дома». Премьера картины в России состоялась 4 июля 2019 года.

Как сообщает MCU Cosmic, Marvel рассматривает кандидатуру 54-летнего Ривза на одну из главных ролей в экранизации комиксов «Вечные». Ожидается, что производство картины завершится в 2020 году.

Вместе с Ривзом в ленте может появиться актриса Анджелина Джоли. В сети фанаты приписывают ей роль Серси, представительницы древней расы сверхлюдей, в то время как предполагаемая роль Ривза неизвестна. Ранее The Hollywood Reporter сообщил, что пакистано-американский комик Кумэйл Нанджиан ведет переговоры с Ривзом по поводу участия в картине. Информация о возможной роли артиста пока не разглашается.

Автором истории о «вечной расе сверхлюдей» стал художник Джек Кирби. Согласно его произведению, эти люди появились более 5 млн лет назад из-за генетических экспериментов и стали альтернативной ветвью эволюционного развития во вселенной Marvel.

По словам Кирби, на создание «Вечных» его вдохновили сюжеты античной мифологии, поэтому некоторые герои комикса были названы именами древнегреческих богов. Постановщиком будущей ленты назначили Хлою Чжао, дебютом которой стал вестерн «Наездник», включенный в программу Каннского кинофестиваля в 2017 году.

В начале мая автор Чад Стахелски, снявший трилогию о наемном убийце Джоне Уике с Ривзом в главной роли, подтвердил сообщения об участии сестер Вачовски в режиссуре перезапуска проекта «Матрица».

«Я счастлив, что Вачовски не просто снимают «Матрицу», а расширяют то, что мы все любили. И если по уровню это хотя бы рядом с тем, что они делали раньше, то хватит звонка: «Эй, мы хотим, чтобы ты был каскадером», и я, скорее всего, пойду и дам сбить себя машиной», — цитирует его Yahoo! Movies.

Также Стахелски подчеркнул, что сестры вовлечены в перезапуск, и сообщил о своей готовности при необходимости прийти к ним на помощь.

Ранее исполнитель главной роли в трилогии Ривз в одном из интервью заявил, что согласится сняться в новых частях «Матрицы» только при условии работы с Вачовски. Он заявил, что счел бы такое предложение настоящим «даром».