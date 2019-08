«Возникло непонимание»: почему отменили «Вудсток-50»

После сообщения о том, что хедлайнер фестиваля «Вудсток-50» Майли Сайрус решила отказаться от участия в шоу, присоединившись к группам the Raconteurs и the Lumineers, а также ветеранам оригинального «Вудстока-69» Карлосу Сантане, Джону Себастьяну и Кантри Джо МакДональду, которые также публично заявили, что не приедут на мероприятие, организаторы объявили о его отмене, сообщает Variety.

«Мы огорчены тем, что целый ряд отказов сделали невозможным проведение фестиваля в том виде, как мы представляли, с отличным лайн-апом, о котором мы договорились, и с той степенью вовлеченности посетителей, которою мы ожидали», — написал один из соучредителей «Вудстока» Майкл Лэнг.

Среди тех, кто решил отозвать свое согласие на участие в концерте, оказались Джей-Зи, The Dead & Co. и Джон Фогерти, которые также должны были выступать в качестве хедлайнеров. Причиной для отказа стали проблемы организаторов с арендой территории для фестиваля.

На мероприятие были заявлены такие звезды, как The Black Keys, Роберт Плант, Halsey, Imagine Dragons, Жанель Монэ, Винс Стейплс, Cage the Elephant, Greta Van Fleet, Pussy Riot и многие другие. Ожидалось, что все они выступят с 16 по 18 августа.

Изначально планировалось провести юбилейный «Вудсток-50» на Нью-Йоркском автодроме Уоткинс-Глен, однако из-за проблем с внесением платежа право на аренду было аннулировано и мероприятие хотели перенести на гоночный трек Вернон-Даунс. Однако в этот раз камнем преткновения стали местные власти, которые решили, что на фестивале не удастся обеспечить безопасность на необходимом уровне.

«После того, как мы потеряли Глен и Вернон Даунс, мы хотели найти способ сделать что-то стоящее, а не просто объявить об отмене. Мы объединились с организацией HeadCount, чтобы провести шоу чуть меньшего масштаба на площадке Merriweather Post Pavilion, чтобы собрать средства для неправительственных организацией, вовлеченных в борьбу с изменением климата», — рассказал Лэнг.

Однако после этого проблемы возникли с представителями самих музыкантов, которые стали отказываться от заключенных ранее договоренностей из-за переноса места проведения.

«Непонимание, возникшее в общении с нашими финансовыми партнерами и последовавшие за этим юридические процедуры сбили нас с пути в критический момент, вставив в наши планы гаечный ключ и заставив нас найти замену Уоткинс Глен. Сроки говорили о том, что наш выбор места, где могли бы выступить артисты, крайне ограничен», — пояснил директор «Вудстока-50» Грег Пек.

По его словам, в остававшееся время организаторы попытались найти способ провести шоу хотя бы на таком уровне, чтобы оно могла стать данью памяти оригинальному «Вудстоку». Он отметил, что несколько первоклассных артистов дали согласие на участие в последнюю неделю, однако время к тому моменту уже истекло.

«Сейчас для нас как никогда важно защищать ценности «Вудстока» — мир и терпимость, и в будущем мы постараемся найти способ, чтобы отдать должное и воспеть эти идеалы», — сказал Пек.

Представители Merriweather Post Pavilion, в свою очередь, выразили уверенность, что их площадка сможет стать местом для проведения в будущем фестиваля, который сможет уловить настроение и дух этого фестиваля.

«Я бы хотел призвать тех артистов и агентов, которым выплатили полную сумму, пожертвовать 10% из этих средств представителям HeadCount или тем организациям, которые проводят политику мира», — заявил Лэнг в своем обращении.

Он также подчеркнул, что «Вудсток» сохранит приверженность изменениям в обществе, и поблагодарил самих артистов, а также их поклонников и партнеров, которые оставались на их стороне, несмотря на все возникавшие проблемы.

В 1969 году фестиваль «Вудсток» прошел на одной из ферм штата Нью-Йорк и запомнился участникам невиданной на тот момент степенью свободы поведения выступающих и исполнителей, а также знаковыми выступлениями таких исполнителей, как Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Sly & the Family Stone, The Who, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane и многих других.