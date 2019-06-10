Ядовитые змеи: Лобода и Лазарев стоят друг друга?

Сергей Лазарев и Светлана Лобода устроили перепалку на ежегодной музыкальной премии Муз-ТВ. Как сообщает Super со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел после того, как певица вернулась за кулисы с тарелкой за «лучшую певицу года».

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«И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку! Огромное спасибо всем вам», — объявила о своей победе Лобода.

Отмечается, что вместо поздравления коллеги, Лазарев обратился к ней с претензией. Артист спросил ее, считает ли она себя «самой крутой».

«Ты что, [обалдела]? Типа самая крутая?» — цитирует его слова издание.

Кроме того, Лазарев якобы подговорил находящихся в вип-зоне артистов покинуть зал в знак протеста.

На следующий день после мероприятия пользователи инстаграма заметили, что Лобода не числится в подписчиках вокалиста, а тот не лайкнул ни одного поста певицы, связанного с премией.

Предполагается, что причиной конфликта могло стать недовольство Лазарева тем, что Лобода в финале церемонии исполнила сразу шесть песен, в то время как представитель «Евровидения-2019» — ни одной. Несмотря на все усилия со стороны певца и организаторов, повторить номер с минувшего конкурса не удалось из-за технических трудностей.

«Очень технически сложный номер, который, к сожалению, не смогли воспроизвести», — рассказывал Лазарев.

Перепалка Лазарева и Лободы не единственный инцидент, произошедший на церемонии Муз-ТВ. Так, певица Ольга Бузова уступила победу в номинации «Лучшее женское видео» с клипом «Wi-Fi» Полине Гагариной с композицией «Выше головы».

«Ну что, мои родные, в этом году мы с вами не взяли тарелку Муз-ТВ в номинации «лучшее женское видео» на песню «WiFi», но мы гордо держим голову и продолжаем двигаться дальше! Все самые главные победы, премии, номинации еще впереди! Все только начинается», — прокомментировала поражение Бузова в инстаграме.

В своем обращении знаменитость также поблагодарила поклонников за поддержку.

«Но главная моя награда всегда со мной — это вы! Я знаю, как вы голосовали и переживали за меня! Спасибо за вашу преданность и любовь! Не буду скрывать, что расстроена, ведь это соревнования, и я всегда стремлюсь только к победам! Да и для каждого артиста важна заслуженная награда! Но никакая премия не заменит мне любовь моего народа!» — призналась она.

Как передает Teleprogramma.pro, когда Гагарина выходила на сцену за наградой, то фанаты Бузовой скандировали ее имя, намекая, что именно она достойна победы. После церемонии награждения журналисты поинтересовались у победительницы, слышала ли она эти крики. Однако певица отказалась обсуждать этот момент и заявила, что главное — тарелка у нее в руках.

В свою очередь расстроенные проигрышем фанаты Бузовой написали певице в соцсетях слова поддержки.

«Козлы, не дали тарелку», — посетовал подписчик. В ответ на это знаменитость добавила комментарий к себе в сториз.

Не обошлось на премии и без Филиппа Киркорова и Иосифа Пригожина. Недавно в сети активно обсуждался их конфликт. Причиной тому стала критика клипа на песню «Ибица» со стороны продюсера. После этого поп-король обвинил Пригожина в разжигании травли из-за инцидента с постановщицей Мариной Яблоковой. Кроме того, по мнению Киркорова, Пригожин воспользовался бы любой возможностью опорочить честь своей жены Валерии ради популярности, но не додумался до этого. Отвечая на это обвинение, Пригожин заявил, что слишком уважает свою жену.

Помирила звезд шоу-бизнеса телеведущая Ксения Собчак. В сториз инстаграма она сняла, как на вопрос Киркорова, есть ли к нему какие-то претензии, продюсер ответил отрицательно. «И у меня никаких», — заключил поп-король. По итогу мужчины пожали друг другу руки и в шутку предложили номинировать их на звание «Дуэт года».

К слову, Киркоров в этот раз одержал победу в номинации «Лучший исполнитель», обогнав своего подопечного по «Евровидению-2019» Сергея Лазарева.