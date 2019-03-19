Пост-Disney: как будет выживать медиаимперия Мердока

Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск). Новая компания, в которую войдут оставшиеся под контролем медиамагната Руперта Мердока активы (в частности, новостной канал Fox News и телесеть Fox), начнет свою работу уже 21 марта. Согласно отчету 21st Century Fox, эти активы принесли в 2017 финансовом году $10 млрд дохода, а чистая прибыль составила $1,5 млрд.

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Как отмечает The Hollywood Reporter, официальный дебют новой компании сопровождается одновременно позитивными и скептическими настроениями со стороны Уолл-стрит, а также знаменует собой окончательное возвышение Лахлана Мердока в рамках империи своего отца.

47-летний бизнесмен займет должность генерального директора компании и председателя совета директоров, тогда как Мердок-старший будет выступать в качестве сопредседателя. Младший сын предпринимателя, Джеймс не будет занимать руководящую должность в новой корпорации и, вероятно, займется инвестиционным фондом, который он открыл в текущем году.

Основной задачей Лахлана Мердока как топ-менеджера будет контроль над портфелем Fox, ориентированным на спорт, новости и развлекательный контент. При этом в его подчинении будут находиться более опытные менеджеры, под управлением которых окажутся ключевые подразделения компании.

Издание подчеркивает, что самым ценным активом новой корпорации станет канал Fox News. По подсчетам аналитика MoffettNathanson Майкла Натансона, доналоговая прибыль кабельной сети компании за финансовый год, завершившийся в июне 2018-го, составила $2,3 млрд при выручке в $5 млрд. При этом в области эфирного телевидения цифры по этим же показателям сильно отличаются — $379 млн и $5,1 млрд.

Таким образом, кабельные активы будут обеспечивать порядка 86% доналоговой прибыли «новой Fox», причем 90% из этого придется на Fox News.

В третьем квартале выручка от подписок на канал выросла на 13%, тогда как заработок от рекламы увеличился лишь на 6%. Впрочем, как полагает аналитик Pivotal Research Брайан Визер, это говорит о том, что Fox News не испытывает заметного спада в области рекламы.

Как напоминает The Hollywood Reporter, в конце прошлого года Руперт Мердок высказался в защиту Fox News, обвинив критиков канала в том, что они на самом деле не смотрят его, а «собирают статьи из твиттера, социальных сетей и других источников». Также он предположил, что если президент США Дональд Трамп и не любит Fox News (который известен своей протрамповской риторикой), то уж точно «ненавидит его меньше остальных».

Несмотря на позитивные перспективы Fox News, империи Мердока придется не забывать и о развитии своих спортивных каналов (FS1 и FS2), поскольку в противном случае они не смогут выдержать конкуренцию с принадлежащим Disney ESPN, добавляет издание. Так, по словам главы Fox Entertainment и экс-президента AMC Чарли Кольера, руководство дало ему всего одну установку — «победить».