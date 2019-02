Скандал на отборе: россиянка представит Украину на «Евровидении»

Солистка группы Yuko, россиянка Юлия Юрина может стать участницей от Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», которое пройдет 14-18 мая в Израиле. Об этом сообщает «Российский диалог».

По данным СМИ, девушка уже выступила в первом отборочном полуфинале. По результатам голосования телезрителей и экспертного жюри, группе удалось пробиться в финал отбора. После выступления Юлия прямо со сцены заявила, что на протяжении семи лет проживает на Украине, но является гражданкой России, а также приезжает туда с концертами.

«Мы выступали у меня дома, я — гражданка России», — передает слова артистки СМИ.

Уточняется, что в рамках вокального состязания Юрина отказалась от использования английского языка, исполнив композицию на украинском, чтобы подчеркнуть «национальный колорит».

Откровенное признание певицы удивило украинскую общественность. Как стало известно, помимо Yuko в финал национального отбора прошли еще одни участники, которые также активно ездят в Россию с гастролями — группа Maruv. Так, свое недовольство списком финалистов выразили некоторые украинские журналисты.

«Вообще первый полуфинал Евровидения по-украински получился довольно скучным. Было мало музыки. Преобладали неординарные персонажи и неожиданные экспериментальные жанры <....> P. S. В финал вышли двое гастролеров по России — Maruv и Yuko. Вокалистка вторых — еще и гражданка России, которая, правда, вроде получила вид на постоянное место жительства на Украине. Наши реалии...» – написал один из репортеров в фейсбуке.

Известный украинский писатель Богдан Логвиненко также выразил свое мнение по поводу конкурсантов. В своем сообщении он отметил, что зрители и судьи рассматривают музыку «вне политики».

«Постфактум узнал, что полуфинал Нацотбора на Евровидение прошли три группы, две из которых гастролируют по России. Зрителям и судьям то не мешает, у них #музикавнєполітікі», — написал Логвиненко в фейсбуке.

В рамках отбора музыканты Yuko исполнили сингл «Galyna Guliala» c их второго альбома «Dura?», вышедшего в прошлом году. Группа известна тем, что сочетает в своем творчестве фольклор и современную музыку. Как сообщается на странице коллектива «Вконтакте», Yuko «несет в своем творчестве мощный пласт украинской культуры». Помимо Юлии в состав группы входит мультиинструменталист и саунд-продюсер Стас Королев. На данный момент в дискографии артистов имеется два альбома, их дебютная пластинка «Ditch» вышла в 2017 году.

Страны-участницы «Евровидения» постепенно начинают оглашать имена исполнителей, которые отправятся покорять конкурс в этом году. Недавно со своим представителем определилась Россия — им стал известный певец Сергей Лазарев, который поборется за победу на конкурсе уже во второй раз за свою карьеру. 9 февраля исполнитель принял участие в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1», где рассказал о своих шансах на победу.

«Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни и расклад может быть совершенно другой. Я сделаю максимум, что от меня зависит, чтобы достойно представить страну», — цитирует Лазарева РИА «Новости».

В то же время он отметил, что исход вокального состязания будет в конечном итоге зависеть от самих зрителей. «Ну, а там как бог даст, карта ляжет и как проголосуют зрители», — заключил он.

Кроме того, Лазарев поделился подробностями выступления на шоу в 2016 году в Стокгольме. Тогда он исполнил номер, находясь в момент выступления на стене. Сергей подчеркнул, что ее высота составляла три метра, и он свалился с самой верхней точки. Исполнитель добавил, что «шаги на автомате» он вместе с командой репетировал 2,5 месяца.

«На первой репетиции в Стокгольме, когда мы только вышли, я с нее упал. И с того момента на все время проведения конкурса у меня был страх, что я упаду с нее еще раз», — признался Лазарев.

Участие в 64-м «Евровидении» является прекрасной возможностью для Лазарева взять реванш на конкурсе, где три года назад он, выступая с композицией «You Are the Only One», занял третье место и оказался в шаге от победы. В своих ранних интервью он рассказывал, что решится повторно принять участие в «Евровидении» только в том случае, если будет уверен, что сингл принесет ему победу.