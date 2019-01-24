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«Фанера и халтура»: критик снова отчитал Пугачеву

Песни «бездарные и ужасные»: Сергей Соседов обрушился на Аллу Пугачеву

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал свои слова относительно отказа посетить юбилейный концерт Аллы Пугачевой. По его словам, он не понимает, как певица может выступать один раз в десять лет. Он также отметил, что считает последние песни Примадонны «ужасными» и «бездарными».

Российский и украинский критик Сергей Соседов в интервью «Вечерней Москве» снова раскритиковал народную артистку СССР Аллу Пугачеву. По словам журналиста, он не отказывается от своих слов, ранее прозвучавших в программе «Выход в люди» канала РТР, когда он осудил Примадонну за заоблачные цены на ее грядущий сольный концерт.

«Дело в том, что я действительно искренне не понимаю, как может человек выходить на сцену и давать концерт один раз в десять лет. Ну понятно же, что если это так, то исполнителю явно по барабану и сцена, и зрители. Этот концерт — как кость, брошенная публике! «Ну, я знаю, вы меня любите, знаю, чего-то там хотите, ладно, я выйду, что-нибудь вам спою...» Вот так это выглядит на самом деле», — цитирует обозревателя СМИ.

В то же время Соседов подчеркнул, что по-прежнему является преданным поклонником 69-летней исполнительницы, однако отметил, что все, что произошло с ее творчеством за последние десять лет является для него «оскорблением».

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«Ее песни последние — ужасные. Они бездарны. Все, что ни вспомню. «Я пою эту песню мужчинам». Бог мой! О чем все это? Если певица хочет некий месседж передать публике или мужчинам, ну так передай. А этого нет, потому лучше и не пела бы никогда», — заявил Сергей.

Кроме того, Соседов осудил Пугачеву за то, что она не живет реальной жизнью публики, что, по мнению критика, исходит из ее последних композиций:

«Слушай, ну скажи, как можно, если ты живешь в замке, с прислугой, давно забыла, как ездить в метро или ходить в магазин, петь про эту «шкуру»? [название песни Пугачевой «Поживи в моей шкуре»] Ведь это слушают люди, живущие в совершенно иных условиях. Это в их шкуре оказаться бы ей хоть на миг. Неужели непонятно, что это просто неприлично, бесстыдно и бессовестно — живя так, бросать людям такую фразу-издевательство?!»

По словам Соседова, примером «настоящего артиста» на отечественной музыкальной сцене является народный артист СССР Иосиф Кобзон. Журналист отметил, что несмотря на серьезные проблемы со здоровьем певец всегда выходил к зрителям «через боль» и пел вживую, в отличие от Пугачевой.

«Концерт — сплошь фанера, а Кобзон выйдет и две-три песни вживую споет, никакого «плюса», только аккомпаниатор его <...> Вот это уровень служения искусству! И сравни это с тем, что сейчас происходит. Уже на концерте к 60-летию Примадонны была сплошная фанера», — добавил он.

Он также заявил, что по-прежнему не собирается приходить на юбилейный концерт артистки в Кремле, который состоится в апреле этого года.

«Да, я предлагаю на концерт не ходить. Поскольку это будет не концерт, а халтура. И деньги за эту халтуру платить глупо, большие деньги – тем более», — заключил критик.

Ранее музыкальный обозреватель обрушился с критикой на Пугачеву из-за высоких цен на ее грядущий сольный концерт. Согласно СМИ цена на место в партере начиналась от 100 тыс. рублей. В настоящее время в официальных пунктах продажи билетов уже не осталось — теперь их можно найти только у перекупщиков, но уже в несколько раз дороже.

Как сообщает StarHit, журналист также выразил сомнение по поводу выдающихся вокальных данных Примадонны. «Так каждый с улицы сможет спеть. Я призываю не ходить на ее концерт», — заключил Соседов.

Тогда скандальное высказывание обозревателя прокомментировал известный музыкант Юрий Лоза, который заявил, что критик «гоняется за пиаром».

«Сергей Соседов гоняется за пиаром. Смотрите: после Пугачевой останутся песни. После Соседова не останется ничего, только пиар. Вот он и гоняется за пиаром. Он живет этим. Это я могу вообще заткнуться и пропасть — мои песни все равно будут слушаться людьми, будут петься, и они не дадут забыть обо мне. А Соседов пропадет завтра», — цитирует артиста News.ru