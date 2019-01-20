Обворовали фанатов: Гагарину и Билана подставили мошенники

Популярные российские артисты Дима Билан и Полина Гагарина во время отпуска оказались жертвами мошенников. На специализированных сайтах для проведения актерских кастингов неизвестные объявили набор в массовку для съемок клипа на совместную песню Билана и Гагариной «BilanPholiya», созданной на основе композиций «Меланхолия» и «Молния».

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«Работодатели» убеждали каждого откликнувшегося в том, что именно его кандидатура идеально подходит под концепцию съемки. Актера утверждали на роль второго плана и высылали ему подробное письмо с информацией о ходе съемок и оплате труда — за восьмичасовой день организаторы предлагали 5 тыс. рублей и обещали «накидывать» по 500 рублей за каждый дополнительный час. Для оплаты своих услуг агенты просили отправить 1200 рублей и выслать по почте чек, подтверждающий денежный перевод.

Возмущенные этой аферой Билан и Гагарина опубликовали в своих соцсетях скриншоты переписок с мошенниками и призвали поклонников быть бдительными, не связываться с сомнительными организаторами и верить только информации, опубликованной на официальных сайтах.

«Дорогие друзья, пока я тут отдыхаю, мошенники не спят. На песню «BilanPholiya», клип сниматься не будет, сейчас я вам покажу скриншоты, по которым мошенники действуют. Ни в коем случае никому не отправляйте никаких денег!» — сказала Полина Гагарина в видеообращении и продемонстрировала копии сообщений.

Подобные схемы уже много лет существуют на каналах, посвященных поиску подработки для актеров и моделей. Судя по тому, что эти уловки до сих пор используются, они продолжают приносить мошенникам определенный доход.

Во время инцидента Гагарина находилась на отдыхе в Майами, а Билан занимался подготовкой к своему сольному концерту, который состоится в начале февраля.

В начале января победитель «Евровидения-2008», а с недавних пор заслуженный артист России Дима Билан предложил ввести в российскую музыку цензуру. После сольного концерта в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Билан озвучил перед журналистами свою мысль о том, что в отечественную музыку нужно добавить некоторые рамки.

«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит — перебор», — заявил артист.

Он добавил, что не прибегает к трендам ради выгоды и не использует нецензурные выражения в своем творчестве.

«Я пою про то, во что верю. Да, мат, бывает, встречается в моей повседневной речи. Но в музыке я не вижу нужды что-то такое «пробрасывать». Мне не хочется предавать себя, или пытаться, как люди бегают из очереди в очередь, чтобы быстрее успеть к кассе», — признался певец.

Клип на свою песню «Пьяная любовь», за месяц собравший больше 10 млн просмотров, артист назвал «путешествием по грани дозволенного» и сказал, что в его новом альбоме не будет акцента на то, что сейчас в моде.

«Мы старались не свалиться в пошлость, и у нас это получилось. Да, такие эксперименты возможны. Но полностью нырнуть в это... Альбом будет без акцента на то, что сейчас в фаворе. Мне важнее сосредоточиться на своем собственном. Там будет много авторских композиций», — пообещал Билан.

В октябре прошлого года Дима Билан получил звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — сообщается в документе.

Билан поблагодарил поклонников за поддержку и опубликовал видеообращение на своей странице в инстаграме.

«Друзья, я нахожусь в приподнятом настроении от этой новости... Я, конечно, хочу сказать главное, — это то, что сколько было с вашей стороны, дорогие поклонники и поклонницы, писем, начиная с 2008-го и даже раньше. И просьбы, которые звучали следующим образом: «Вручите, пожалуйста, Диме Билану, звание заслуженного артиста России». И все эти слова были адресованы президенту», — сказал певец.