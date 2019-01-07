Снова шутки про Россию? В США вручают «Золотые глобусы». LIVE

Приветствуем всех читателей в это не самое удобное время. Но сегодняшнее событие стоит того, чтобы немного сломать себе режим, тем более что впереди еще два полных выходных дня. Всего через час начнется церемония вручения престижной премии «Золотой глобус» за достижения в области кино и телевидения. Это событие уже давно неофициально называется главной репетицией перед премией «Оскар», и очень часто обладатели «Золотого глобуса» через два с небольшим месяца становятся счастливыми оскароносцами. «Газета.Ru» проведет для вас онлайн-трансляцию этого важнейшего мероприятия.