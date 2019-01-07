Снова шутки про Россию? В США вручают «Золотые глобусы». LIVE

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Очень быстро на сцены выходит актерский состав «Черной Пантеры», который представляет свой фильм, который вошел в число номинантов в самой престижной категории «лучшая драма».
А на сцену выходят звезды мюзикла «Звезда родилась» Брэдли Купер и Леди Гага. Они объявляют победителя в номинации лучший актер сериала в жанре комедии. И им становится Майкл Дуглас за роль в шоу «Метод Комински».
Ведущие также поприветствовали Джима Керри, который был номинирован в этом году за роль в сериале «Шучу». Джим пошутил на эту тему, «обвинив» организаторов в том, что его посадили слишком далеко от сцены.
Ведущие перечисляют самых примечательных, по их мнению, номинантов, включая такие хиты бокс-офиса, как «Черная Пантера», «Звезда родилась», «Безумно богатые азиаты» и другиих.
76-я церемония награждения премией «Золотой глобус» стартовала!
А пока до начала церемонии остается несколько минут, можно ознакомиться с фаворитами премии и главными действующими лицами вечера в нашем подробном превью.
Сама церемония начнется в 4:00 по московскому времени, и пройдет она в отеле «Беверли Хилтон» в самом «киношном» городе мира — Лос-Анджелесе.
Приветствуем всех читателей в это не самое удобное время. Но сегодняшнее событие стоит того, чтобы немного сломать себе режим, тем более что впереди еще два полных выходных дня. Всего через час начнется церемония вручения престижной премии «Золотой глобус» за достижения в области кино и телевидения. Это событие уже давно неофициально называется главной репетицией перед премией «Оскар», и очень часто обладатели «Золотого глобуса» через два с небольшим месяца становятся счастливыми оскароносцами. «Газета.Ru» проведет для вас онлайн-трансляцию этого важнейшего мероприятия.
Ведущими церемонии являются звезда одного из самых популярных сериалов прошедшего года «Убивая Еву» Сандра О и известный комик Энди Самберг.