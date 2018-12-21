Им все мало: DC расширяет телевселенную сериалом о Старгерл

Во время выступления на Comic-Con в Сан-Диего писатель и автор комиксов Джефф Джонс рассказал, что он выступит сценаристом и продюсером сериала о Старгерл. Созданием нового телешоу о супергероине вселенной комиксов DC займутся Berlanti Productions и Mad Ghost Productions совместно с Warner Bros. Television. Продюсерами стали Грег Берланти, Сара Шехтер и сам Джефф Джонс. Дата выхода сериала назначена на 9 августа 2019 года.
Комиксы о Старгерл рассказывают историю Кортни Элизабет Уитмор — юной девушки, обладающей звездным поясом, который дает ей множество способностей: владение боевыми искусствами, силу, гибкость и неуязвимость. А с помощью своего космического жезла героиня может летать, стрелять космической энергией и создавать защитное силовое поле.
Создатели нового сериала вдохновляются классическим фильмом о Супермене и «Чудо-женщиной». По сюжету Кортни предстоит вдохновить группу героев на то, чтобы остановить злодеев из прошлого, называющих себя «Лигой несправедливости».
Комиксы о Старгерл, придуманной в 1999 году, стали посвящением сестре Джонса, погибшей в результате авиакатастрофы, так что история является очень личной для автора. Джонс выступит в качестве исполнительного со-продюсера и лично напишет сюжет 1 серии. Первый сезон будет состоять из 13 серий.
На роль главной героини сериала DC назначили Брэк Бессинджер, известную по сериалу «Белла и Бульдоги». 19-летняя актриса названа идеальной Старгерл самим создателем героини и шоураннером Джеффом Джонсом. Ранее Старгерл уже появлялась в сериалах «Тайны Смолвиля» и «Легенды завтрашнего дня» в исполнении Бритт Ирвин и Сары Грей.
Сериал и персонаж являются особенными для Джеффа Джонса, который до недавнего времени был главным креативным директором в DC Entertainment. Джонс поднялся в рядах авторов комиксов DC, а Старгерл была одним из персонажей, наиболее тесно связанных с его повышением до фаворита в издательском статусе.
«В комиксах нет более знакового для меня персонажа, чем Старгерл, и после долгих поисков я могу с полной ответственностью заявить, что на свете нет актрисы, воплощающей ее лучше, чем Брэк Бессинджер. Ее душевность, сила, смех и позитивный настрой станут прекрасной основой для Кортни Уитмор. Я очень рад, что она согласилась сыграть эту роль», — заявил Джефф.
Также стало известно, кто пополнит ряды «Общества несправедливости». Ими станут Тигрица, Спортмастер и Король Драконов, которых сыграют Джой Османски, Нил Хопкинс и Нельсон Ли.
Османски, известная по сериалам «Коварные горничные», «Диета из Санта-Клариты» и «Последователи», сыграет в Старгерл злодейку Тигрицу. Корни персонажа восходят к 1947 году, когда ее еще называли Охотницей. Она была представлена как заклятый враг Дикой Кошки.
Хопкинс сыграет Лоуренса Крокера, известного как Спортмастер, давний враг Лиги справедливости Америки. Спортмастер впервые появился во Всеамериканском комиксе округа Колумбия в 1947 году и часто использовал расширенное спортивное снаряжение. Позже он объединился с Охотницей, которая станет впоследствии Тигрицей.
Нельсон Ли предстанет в роли Короля Драконов, суперзлодея, который скрывает свое лицо и прошлое. Король Драконов был представлен в 1981 году как бывший высокопоставленный ученый и специалист по оккультизму в правительстве имперской Японии, испытавшей после Второй мировой войны на себе ужасные последствия.
Грядущий сериал студия выпустит на своем стриминговом сервисе DC Universe, который вышел в свет в сентябре этого года. На данный момент площадка работает только на территории США.
Первым эксклюзивом сервиса стал сериал «Титаны», премьера которого состоялась 12 октября 2018 года. Далее к нему присоединились «Юная Лига Справедливости: Аутсайдеры», «Болотная тварь», «Харли Квинн» и другие проекты. Подписка также дает доступ к ежедневным выпускам шоу «DC Daily», цифровым версиям комиксов, энциклопедии, фанатскому комьюнити и так далее. Будет ли новый сериал иметь общую вселенную со «Стрелой» или «Титанами», говорить пока рано.