Им все мало: DC расширяет телевселенную сериалом о Старгерл

Во время выступления на Comic-Con в Сан-Диего писатель и автор комиксов Джефф Джонс рассказал, что он выступит сценаристом и продюсером сериала о Старгерл. Созданием нового телешоу о супергероине вселенной комиксов DC займутся Berlanti Productions и Mad Ghost Productions совместно с Warner Bros. Television. Продюсерами стали Грег Берланти, Сара Шехтер и сам Джефф Джонс. Дата выхода сериала назначена на 9 августа 2019 года.

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Комиксы о Старгерл рассказывают историю Кортни Элизабет Уитмор — юной девушки, обладающей звездным поясом, который дает ей множество способностей: владение боевыми искусствами, силу, гибкость и неуязвимость. А с помощью своего космического жезла героиня может летать, стрелять космической энергией и создавать защитное силовое поле.

Создатели нового сериала вдохновляются классическим фильмом о Супермене и «Чудо-женщиной». По сюжету Кортни предстоит вдохновить группу героев на то, чтобы остановить злодеев из прошлого, называющих себя «Лигой несправедливости».

Комиксы о Старгерл, придуманной в 1999 году, стали посвящением сестре Джонса, погибшей в результате авиакатастрофы, так что история является очень личной для автора. Джонс выступит в качестве исполнительного со-продюсера и лично напишет сюжет 1 серии. Первый сезон будет состоять из 13 серий.

На роль главной героини сериала DC назначили Брэк Бессинджер, известную по сериалу «Белла и Бульдоги». 19-летняя актриса названа идеальной Старгерл самим создателем героини и шоураннером Джеффом Джонсом. Ранее Старгерл уже появлялась в сериалах «Тайны Смолвиля» и «Легенды завтрашнего дня» в исполнении Бритт Ирвин и Сары Грей.

Сериал и персонаж являются особенными для Джеффа Джонса, который до недавнего времени был главным креативным директором в DC Entertainment. Джонс поднялся в рядах авторов комиксов DC, а Старгерл была одним из персонажей, наиболее тесно связанных с его повышением до фаворита в издательском статусе.

«В комиксах нет более знакового для меня персонажа, чем Старгерл, и после долгих поисков я могу с полной ответственностью заявить, что на свете нет актрисы, воплощающей ее лучше, чем Брэк Бессинджер. Ее душевность, сила, смех и позитивный настрой станут прекрасной основой для Кортни Уитмор. Я очень рад, что она согласилась сыграть эту роль», — заявил Джефф.

Также стало известно, кто пополнит ряды «Общества несправедливости». Ими станут Тигрица, Спортмастер и Король Драконов, которых сыграют Джой Османски, Нил Хопкинс и Нельсон Ли.

Османски, известная по сериалам «Коварные горничные», «Диета из Санта-Клариты» и «Последователи», сыграет в Старгерл злодейку Тигрицу. Корни персонажа восходят к 1947 году, когда ее еще называли Охотницей. Она была представлена ​​как заклятый враг Дикой Кошки.

Хопкинс сыграет Лоуренса Крокера, известного как Спортмастер, давний враг Лиги справедливости Америки. Спортмастер впервые появился во Всеамериканском комиксе округа Колумбия в 1947 году и часто использовал расширенное спортивное снаряжение. Позже он объединился с Охотницей, которая станет впоследствии Тигрицей.

Нельсон Ли предстанет в роли Короля Драконов, суперзлодея, который скрывает свое лицо и прошлое. Король Драконов был представлен в 1981 году как бывший высокопоставленный ученый и специалист по оккультизму в правительстве имперской Японии, испытавшей после Второй мировой войны на себе ужасные последствия.

Грядущий сериал студия выпустит на своем стриминговом сервисе DC Universe, который вышел в свет в сентябре этого года. На данный момент площадка работает только на территории США.

Первым эксклюзивом сервиса стал сериал «Титаны», премьера которого состоялась 12 октября 2018 года. Далее к нему присоединились «Юная Лига Справедливости: Аутсайдеры», «Болотная тварь», «Харли Квинн» и другие проекты. Подписка также дает доступ к ежедневным выпускам шоу «DC Daily», цифровым версиям комиксов, энциклопедии, фанатскому комьюнити и так далее. Будет ли новый сериал иметь общую вселенную со «Стрелой» или «Титанами», говорить пока рано.