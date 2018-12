Новогодняя ночь: Кристина Агилера споет на Таймс-сквер

Американская певица Кристина Агилера станет главным хедлайнером новогодней ночи на Таймс-сквер в Нью-Йорке. По сообщению Associated Press, ее выступление состоится за несколько минут до полуночи. Также известно, что в этот вечер выступят музыканты Bastille, Dan + Shay и молодежные кумиры конца восьмидесятых — New Kids On The Block.

Прямая трансляция концерта будет показана в рамках «Новогоднего шоу Дика Кларка с Райаном Сикрестом» на ABC. В студии телеканала к Сикресту присоединятся Камила Кабелло, Пост Мэлоун, Холзи, Chainsmokers, Шон Мендес, Weezer и Чарли Пут. Начало шоу состоится в 20.00 по местному времени 31 декабря 2018 года. Ранее, в 2007 году Агилера уже принимала участие в новогоднем концерте.

Стоит отметить, что в 2016 году новогодний концерт на Таймс-сквер с участием другой американской дивы Мэрайи Кэри обернулся скандалом. Певица должна была исполнить песню Emotions, но с самого начала ей не удалось попасть в фонограмму. Кэри не стала петь, безуспешно пытаясь найти на одежде микрофон, она пожала плечами:

«Ну что ж, с Новым годом. Мы не проверяли эту песню. Но она стала первым номером в музыкальных чартах, этого не отнимешь», — оправдалась она и предложила зрителям спеть самим.

К началу следующей песни устранить неполадки не удалось, в итоге Кэри признала, что «лучше не стало», и ушла расстроенная со сцены. Позже певица извинилась перед поклонниками в соцсетях.

Но к тому моменту интернет уже был переполнен шутками о том, что Кэри стала «последней жертвой» 2016 года:

«За 15 минут до окончания 2016 год забрал последнюю жертву — карьеру Мэрайи Кэри», ​«Выступление Мэрайи Кэри взломали российские хакеры», — шутили пользователи Twitter.

Напомним, что 15 июня этого года обладательница шести премий «Грэмми» Кристина Агилера впервые за шесть лет выпустила альбом под названием «Liberation» («Освобождение»). Работу над ним певица начала еще в 2014 году.

«Я хочу снова стать маленькой девочкой, которая вдохновляется чистой любовью к музыке, снова почувствовать себя свободной и живой. Порой бывает нужно уйти на некоторое время, чтобы вспомнить, кто вы и что вы хотите сказать», — приводит слова Агилеры информационное агентство Intermedia.

Участие в работе над альбомом принимали такие известные музыканты, как Деми Ловато, Канье Уэст, Paak, Gold Link и другие. В альбоме используются сэмплы, заимствованные у покойного короля поп-музыки Майкла Джексона. Среди продюсеров пластинки значатся Канье Уэст, Андерсон Паак, Рикки Рид и Майк Дин.

В июне этого года Агилера вместе с известным американским телеведущим Джимми Фэллоном спела под видом уличных музыкантов в метро Нью-Йорка. Фэллон аккомпанировал Агилере на электрическом банджо. Видео концерта было опубликовано на YouTube-канале шоу Фэллона The Tonight Show.

Агилера замаскировалась очками и огромной шляпой, а свои женственные формы скрыла свободной одеждой. Однако скрыть ее исключительный голос было нечем. Джимми же был в парике и накладных бороде и усах. Сперва певица исполнила хит Ареты Франклин «Freedom» и собрала вокруг себя толпу слушателей, многие из них подпевали и снимали происходящее на камеру. Во время следующей, собственной песни «Fighter» Агилера разоблачилась, чем привела публику в полнейший восторг.

В конце сентября вместе с «Liberation» Агилера отправилась в первый за десять лет тур. Однако вскоре, потеряв голос, певица была вынуждена прервать гастроли.

«Мне очень больно об этом говорить. Я делаю все возможное, чтобы поскорее восстановиться. Я уже намного ближе к цели, но доктора настаивают на отмене ближайших концертов», — написала певица в своем инстаграме.

Кристине 18 декабря совсем скоро исполнится 38 лет. Последние четыре с половиной года она обручена с продюсером Мэттью Ратлером, которого она старше на пять лет. У них есть четырех­летняя дочь Саммер Рэйн.

«Мы до сих пор не женаты, но это не значит, что у нас все плохо. Просто не можем найти время на подго­товку к свадьбе. Я перфекционист, у меня все должно получаться круто!» — рассказала певица в интервью Cosmopolitan.