«Не готова уйти»: Доктор Кто остался женщиной

Английская актриса Джоди Уиттакер, которая стала первой женщиной, сыгравшей роль путешественника во времени в сериале «Доктор Кто», остается в проекте еще как минимум на один сезон, сообщает The Hollywood Reporter.

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В прошлом году Доктор предстал перед зрителями в самом непредсказуемом образе: впервые за 55-летнюю историю шоу он стал женщиной. Появление Уиттакер в сериале было позитивно встречено общественностью и критиками. Новое воплощение главного героя стало настолько популярным, что в октябре компания Mattel выпустила куклу Барби в образе Джоди. Куклу одели в уменьшенную копию костюма тринадцатого Доктора, а в ее руку поместили миниатюрную звуковую отвертку.

Сама актриса с любовью отзывается о своей роли и признается, что не готова ее оставить.

«Я не могу дождаться, когда мне удастся вернуться и снова приступить к работе над этой невероятной ролью. Это было необыкновенное путешествие, которое я не готова закончить», — поделилась актриса.

До недавнего времени компания «Би-би-си» не подтверждала участие Джоди Уиттакер в 12-м сезоне шоу, и она могла пойти по стопам Кристофера Экклстона, сыгравшего Повелителя времени всего в одном сезоне. До Уиттакер на протяжении четырех лет роль Двенадцатого доктора играл шотландец Питер Капальди, но в конце января 2017 года стало известно, что актер покинет основной состав сериала.

Продюсер Крис Чибнелл, для которого одиннадцатый сезон шоу стал первым, решил внести в проект новшество, пригласив на главную роль женщину — и не прогадал. Начальный эпизод «Женщина, попавшая на Землю» собрал в Великобритании консолидированные рейтинги в размере 10,9 млн зрителей. Благодаря новой аудитории первые пять серий смогли удвоить рейтинги в сравнении с десятым сезоном, но последующие выпуски вернули шоу в исходное положение.

Ранее проектом руководил шотландец Стивен Моффат. Со сменой шоураннеров сериал претерпел ряд изменений: помимо утверждения женщины на главную роль, в этом году впервые за 55 лет не выйдет традиционный рождественский выпуск «Доктора». Вместо него 25 декабря BBC будет целый день крутить все Рождественские эпизоды из прошлых сезонов, а также юбилейные серии и спецвыпуски. Причину своего решения компания не озвучила.

Новогодний выпуск будет доступен 1 января 2019 года — сценарий к нему написал сам Крис Чибнелл, а снял эпизод режиссер Уэйн Йип. Сюжет пока держится в тайне, но известно, что Доктор (Джоди Уиттакер) снова сразится со злыми силами, и в этом ей традиционно помогут спутники — Райан (Тозин Коул), Ясмин (Мэндип Гилл) и Грэм (Брэдли Уолш).

В начале декабря в сети появился финальный трейлер 11-го сезона сериала «Доктор Кто». По сюжету исполнительница главной роли Джоди Уиттакер слышит очередной крик о помощи. Когда Джоди вместе со своей командой пытается спасти человека, все идет не по плану, и компания сталкивается с трудностями. В этом сезоне также снялись Брэдли Уолш, Тосин Коул и Мандип Джилл и Шэрон Кларк, повторившая свою роль. Финал текущего сезона состоится 9 декабря на «Би-би-си».

Ранее СМИ сообщали о намерении Чибнелла и Уиттакер оставить проект в 2019 году. В отчете британского научно-фантастического журнала Starburst писали, что Крис Чибнелл планирует покинуть сериал «Доктор Кто», поскольку его не устраивает работа над шоу за кадром. Также в отчете уточнили, что вместе с продюсером уйдет и Джоди в связи с их тесным сотрудничеством в рамках сериала «Бродчерч». Сами Джоди и Крисс не стали комментировать эти слухи.

«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире, который получил признание публики и критиков за образность историй, творческие спецэффекты и новаторское использование электронной музыки, отмеченное множеством премий. Оригинальный сериал шел с 1963 по 1989 год. Эпизоды, длившиеся по 25 минут, объединялись в общие сюжетные серии с единым названием. В 1996 году вышел телевизионный фильм «Доктор Кто», но из-за низких рейтингов ему не было суждено стать пилотной версией нового сезона.

Сериал был успешно возобновлен в 2005 году, начав нумерацию эпизодов заново. Помимо основной линии, у проекта существует несколько спин-оффов.