Америка за Дика Чейни: известны номинанты на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на престижную премию «Золотой глобус», которая многими экспертами считается главной репетицией перед «Оскаром» — обладатели «Глобуса» часто становятся фаворитами за награды Американской киноакадемии.

В этом году наибольшее количество номинаций получила биографическая картина с комедийными элементами «Власть», рассказывающая о Дике Чейни, который занимал соответствующую должность в аппарате Джорджа Буша-младшего. Роль политика сыграл изменившийся до неузнаваемости Кристиан Бэйл, которому в этом помогли гримеры.

В отличие от «Оскара» премия «Золотой глобус» вручается не только художественным фильмам, но и сериалам, причем все они делятся на жанры.

Таким образом, «Власть» получил номинацию за лучший фильм в жанре комедии или мюзикла.

Естественно не обошелся без номинации и Кристиан Бэйл, блестяще перевоплотившийся в Дика Чейни, в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле». Претендентами на «Глобус» также стали Эми Адамс и Сэм Рокуэлл за роли второго плана. Режиссер и сценарист картины Адам Маккей получил сразу две номинации в соответствующих категориях.

Сильны позиции и у обладателя Гран-при Каннского фестиваля этого года — картины Спайка Ли «Черный клановец», получившей четыре номинации, включая категорию «Лучший драматический фильм». Сам Спайк Ли поборется за награду за лучшего режиссера с уже упомянутым Маккеем, а также с Альфонсо Куароном («Рим»), Брэдли Купером («Звезда родилась») и Питером Фаррелли («Зеленая книга»). Номинаций также удостоились Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер за главную мужскую роль и роль второго плана соответственно.

Что касается Брэдли Купера и его режиссерского дебюта «Звезда родилась», то сам Купер также был номинирован за лучшую мужскую роль, а Леди Гага — за женскую. Четвертой же номинации «Звезда родилась» удостоилась почему-то в категории «Лучший драматический фильм», а не мюзикл. Картина Купера в итоге стала второй по количеству номинаций, получив пятую за лучшую песню.

К слову, список претендентов на награду за лучшую песню выглядит очень представительно — помимо Леди Гаги с песней «Shallow», на «Золотой глобус» претендуют Кендрик Ламар («All The Stars»), знаменитая кантри-певица Долли Партон («Girl in the Movies»), Энни Леннокс («Requiem for a Private War») и Трой Сиван в дуэте с Джонси («Boy Erased»).

Весьма любопытно выглядит категория «Лучший фильм на иностранном языке», куда вошли обладатель Золотой пальмовой ветви «Магазинные воришки», победитель Венецианского фестиваля «Рим», ливанский «Капернаум», получивший приз экуменического жюри Каннского фестиваля, обладатель двух наград в Венеции «Работа без авторства» и лауреат сразу четырех премий Канн «Девочка».

Что касается сериалов, то фавориты «Золотого глобуса» никого не удивили, так как о них восторженно рассказывают уже давно. На награду за лучший драматический сериал претендуют шпионская драма «Американцы», политический детектив «Телохранитель», триллер с Джулией Робертс «Возвращение домой», шпионский триллер «Убивая Еву» и элегантная драма «Поза» Райана Мерфи.

76-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится 6 января 2019 года в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Ведущими мероприятия будут звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Убивая Еву» Сандра О и актер, комик и сценарист Энди Сэмберг, известный по своему участию в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также обладатель «Золотого глобуса» за роль в комедийном сериале «Бруклин 9-9».