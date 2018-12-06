«Друзья» за $100 млн: Netflix сохраняет права на сериал

Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix продлил право показывать сериал «Друзья» на год, сообщает New York Times. Вопрос о будущем «Друзей» в Netflix поднялся в начале декабря, когда клиенты заметили на странице сериала сноску «Доступно до 1 января 2019 года». Многие пользователи забили тревогу и заявили, что продолжают покупать подписку на сервисе только ради популярного ситкома.

«Единственная причина, по которой у меня есть учетная запись в Netflix — это пересматривание «Друзей». Netflix, вы делаете нам больно»,

— написала в Twitter актриса Кейли Куоко, известная по «Теории большого взрыва» .

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«Друзья» — популярный американский комедийный сериал, который транслировался с 1994 по 2004 годы. Netflix начал показывать ситком в 2015 году. Ранее за право на «Друзей» просили $30 млн в год, теперь же эта сумма выросла более чем втрое. В конце года действие договора должно было закончиться, поскольку собственник «Друзей» Warner Bros. решил запустить свою стриминговую платформу, которая станет конкурентом Netflix. Чтобы сохранить любителей «Друзей» в числе своих клиентов, стриминговому сервису пришлось раскошелиться.

В начале нынешнего года появились слухи о том, что Netflix снимает ремейк «Друзей». Неизвестные опубликовали в сети трейлер полнометражного фильма по мотивам популярного сериала. Оказалось, что это лишь качественный ролик, смонтированный любителями, и никакого фильма не существует. В Netflix обратили внимание на бурные обсуждения фанатов, которые требовали выхода кинокартины с повзрослевшими героями, однако официального заявления о создании ремейка не было.

Являясь крупнейшим стриминговым сервисом, Netflix планирует сохранить свое положение на рынке, развиваясь и привлекая новых клиентов: за третий квартал 2018 года к компании примкнуло почти 7 млн подписчиков. Любопытно, что большая часть вновь прибывшей аудитории живет за пределами США — 5,9 млн человек. Общее число пользователей главной интернет-платформы для просмотра кино и сериалов на данный момент превышает 137 млн. Еще в июле в сервисе рассчитывали всего на 5 млн новых клиентов. Таким образом компания исправила ситуацию второго квартала, сумев привлечь лишь 5,15 млн пользователей вместо прогнозируемых 6,2 млн.

Netflix также продемонстрировал повышение популярности инстаграм-аккаунтов своих звезд с момента выхода на стриминг-платформе проектов с их участием. Например, на Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» за последние два года подписались более 17 млн человек, а на Ноя Сентинео («Всем парням, которых я любила раньше») — почти 13 млн.

Стремительный рост показали и акции компании, стоимость которых доходила до $394,25. Что касается доходов Netflix, то в годовом исчислении они выросли на 34 процента — до $4 млрд.

Усилился Netflix и в профессиональном плане, создав прочный костяк из лучших продюсеров под руководством Скотта Стубера: компания подписала контракты с Йеном Брайсом («Трансформеры», «Спасти рядового Райана»), Майклом Шугаром («Пятая власть», «В центре внимания») и «перекупила» Райана Мерфи у «21st Century Fox» за $300 млн.

Многие эксперты уверены, что сервис стремится создать себе «подушку безопасности», ощущая усиление конкуренции на рынке стриминга, но при этом полностью избежать каких-либо потерь у компании не выйдет.

В начале декабря стало известно, что Netflix продлил на второй сезон сериал «Нарко: Мексика» — спин-офф оригинального проекта «Нарко» о колумбийских наркокартелях, первый сезон которого вышел на платформе 16 ноября. 7 декабря выйдет один из самых ожидаемых проектов месяца — немецкий драматический сериал о криминальном мире Берлина «Берлинские псы» («Dogs of Berlin») с Феликсом Крамером в главной роли. С 21 декабря на платформе стартует показ психологического триллера «Парфюм» («Perfume»), основанного на одноименном романе немецкого писателя Патрика Зюскинда.