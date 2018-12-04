«Крутите украинское»: Пугачева под запретом

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины будет наказывать украинские каналы за трансляцию новогодних «голубых огоньков» с участием популярных российских исполнителей. Об этом вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко рассказал на одном из телеканалов.

«Они тут же на следующий день попадут под санкции. И Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет к таким каналам применять сначала штрафы, а потом, возможно, лишение лицензий. Крутите украинское — оно очень хорошее, качественное и популярное», — заявил Кириленко.

Ранее стало известно, что народная артистка СССР София Ротару была вынуждена отменить свое выступление на музыкальной премии «Песня года», это произошло из-за политических разногласий между Россией и Украиной.

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В день, когда на Украине было введено военное положение — это всего за несколько дней до начала мероприятия, представители певицы сообщили об отказе от участия. Известно, что Ротару также отказалась от выступлений на новогодних корпоративных мероприятиях в России.

По словам концертного директора певицы Сергея Лаврова, Ротару пошла на такой шаг для того, чтобы не провоцировать радикально настроенных соотечественников и правительство страны.

«Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от €50 тыс. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — заявил Лавров. Он сообщил, что пока ситуация между государствами не разрешится, Ротару будет выступать в Казахстане.

После того как об этом стало известно, на Ротару обрушилось много критики, в частности, на эту тему высказался и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его мнению, Ротару стоит лишить звания народной артистки СССР.

«Будем считать это естественной ротацией артистов, которую зрители ждали долгие годы. Уже реально надоело смотреть на то, как артисты пытаются усидеть на двух стульях с целью побольше везде заработать.

Россия как правопреемник этого государства вправе это сделать. Если она решила, что ее талант и творчество должны служить обезумевшей украинской военщине, то пусть это делает без звания», — высказался Манукян в интервью изданию «Дни.ру».

В то же время российский продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту певицы:

«Ни слова осуждения в адрес Софии Михайловны! Во-первых, она уже женщина солидного возраста, несмотря на то, что выглядит фантастически. Во-вторых, она, как и многие люди, стала заложницей грязной политической войны и банды Порошенко, у которой абсолютно отсутствует понятие дипломатии и которая действует топорным образом», – заявил Пригожин.

Обострившаяся политическая ситуация отразилась и на других российских исполнителях после того, как президент Украины Петр Порошенко запретил въезд в страну всем мужчинам от 16 до 60 лет.

В своем твиттере Порошенко пояснил, что на такой шаг Киев пошел для пресечения «формирования частных армий РФ на территории Украины».

Под угрозой срыва оказались гастроли Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича и Скриптонита, чьи концерты должны были пройти в декабре.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на поступок украинского правительства, опубликовав в своем инстаграме юмористическое стихотворение — в этот раз он обошелся без ругательств.

«Дорогие мои киевляне, // К вам попасть сложно, как на Парнас, // Но взаимное наше влияние // Никуда не исчезнет от нас // Притяжение народов упруго, // И в две тысячи сотом году // Будем слушать как прежде друг друга, // Веру Брежневу и Лободу. // Это будет не в эту, не в среду — // На границе замочки висят. // Я к вам как-нибудь точно приеду, // Когда будет мне за шестьдесят».