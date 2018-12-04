Чудо-женщина на свой лад: о чем будет «Капитан Марвел»

Студия Marvel порадовала своих поклонников первым полноценным трейлером выходящего 7 марта кинокомикса «Капитан Марвел» об одном из ключевых персонажей будущей фазы кинематографической вселенной (КВМ). Ранее был представлен короткий тизер, который только познакомил зрителей с Кэрол Денверс в исполнении Бри Ларсон. На этот же раз длинный трейлер продолжительностью более двух с половиной минут посвятил фанатов киновселенной в основной конфликт будущего фильма.

Действие «Капитана Марвел» будет разворачиваться в 90-е годы 20-го века, когда Земля оказалась втянута в межгалактический конфликт двух инопланетных рас — Крии и Скруллов.

Собственно, Капитан Марвел — представительница расы Крии, которая уверена, что победа Скруллов в конфликте обернется катастрофическими последствиями для нашей родной планеты.

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Поклонники Сэмюэла Л. Джексона и его персонажа Ника Фьюри должны быть более чем довольны, так как в новом фильме глава еще существующего агентства Щ.И.Т. вновь выйдет на первые роли, чего не происходило со времен картины «Первый мститель: Другая война». Любопытно, что в ленте Фьюри предстанет значительно помолодевшим, что уже вызвало восторги работой CGI-отдела студии, и у него будет еще два глаза. Расскажет ли картина о том, как Фьюри потерял глаз, неизвестно.

В фильме появится актер Кларк Грегг, который в ранних фазах играл агента Щ.И.Т. Колсона. Его гибель в первых «Мстителях» стала одним из самых грустных моментов во всей киновселенной Marvel. Однако время действия картины позволяет вернуть актера и его персонажа на экраны.

В касте также заявлен американский актер Ли Пейс, сыгравший в «Стражах Галактики» антагониста Ронана Обвинителя. Любопытно, каким предстанет в «Капитане Марвел» Ронан, если он, как и героиня Ларсон, представляет одну расу — Крии, борющуюся со Скруллами.

«Капитан Марвел» стал первым фильмом КВМ, где в качестве главного героя выступает женщина. Не исключено, что студия приняла такое решение на фоне грандиозного (и пока единственного) успеха DC — «Чудо-женщины», где главную роль сыграла Галь Гадот. Успех стал неожиданным, так как до этого фильмы киновселенной DC получали в основном негативные отзывы. Режиссером картины также стала Пэтти Дженкинс, известная своей криминальной драмой «Монстр» 15-летней давности, за роль в которой Шарлиз Терон получила премию «Оскар».

Приключения Кэрол Денверс также сняла женщина — Анна Боден. Правда, она выступила режиссером вместе со своим многолетним соавтором Райаном Флеком. На фоне набравшего силу феминистского движения создатели рассчитывают на финансовый успех «Капитана Марвел», тем более что, согласно всем намекам студии, именно персонаж Бри Ларсон станет одним из важнейших в «Мстителях 4». Ведь в конце «Войны бесконечности» в сцене после финальных титров Фьюри отправил сигнал о помощи именно Капитану Марвел.

«Чудо-женщина» и «Капитан Марвел» — не первый случай, когда Голливуд старался снять развлекательное кино с сильным и независимым женским персонажем. Однако именно кинокомиксы, пожалуй, станут наиболее успешной попыткой. Два года назад вышел ремейк культовых «Охотников за привидениями», в котором все ведущие роли сыграли женщины. Картина слабо выступила в прокате и получила резко негативные отзывы, как от критиков, так и от зрителей.

После провала «Охотников за привидениями» основные игроки Голливуда пошли по другому пути — не создания ремейков на новый лад, а экранизации уже готовых первоисточников с сильными женскими персонажами.

Напомним, что «Чудо-женщина» заработала в мировом прокате $821 млн, и почти нет сомнений, что Marvel рассчитывает на похожую выручку. Даже фильмы о второстепенных героях КВМ («Доктор Стрэндж» и «Человек-Муравей») заработали свыше $500 млн. В случае же с «Капитаном Марвел» показатели должны быть на качественно ином уровне, так как речь идет об одном из главных игроков в киновселенной.