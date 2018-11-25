«Ральф» против всех: легкая победа громилы Disney

Лидером бокс-офиса США (где на минувшей неделе праздновался День Благодарения) за 23-25 ноября стал мультик «Ральф против интернета», собравший за этот период $55,7 млн. Сиквел доброй картины Disney, являвшийся новичком проката, также показал второе по величине открытие, приуроченное к одному из главных праздников в Штатах, в истории: в ходе пяти стартовых дней продолжение приключений доброго здоровяка Ральфа и его энергичной подруги-гонщицы Ванилопы фон Кекс заработало почти $84,5 млн, уступив без малого 10 млн лишь «Холодному сердцу», действующему лидеру рейтинга.

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На международном рынке вторая часть «Ральфа», получившая позитивные отзывы от критиков, собрала еще $41,5 млн, включая почти 20 млн, которые картина заработала в Китае.

Вторым на прошедших выходных стал еще один новичок-сиквел — спортивная боксерская драма «Крид 2» с Майклом Б. Джорданом (не путать с легендарным баскетболистом) и Сильвестром Сталлоне, которого спутать с кем-то не выйдет даже при большом желании. За свой дебютные выходные в США фильм показал выручку в $35,3 млн. Кроме того, лента возглавила вневременной топ наиболее прибыльных неанимированных премьер приуроченного ко Дню Благодарению уикенда — за 21-25 ноября она собрала $55,8 млн.

Первую тройку замкнул «Гринч», который внезапно остался на «пьедестале», несмотря даже на выход в прокат продолжения «Ральфа», его прямого конкурента в борьбе за целевую аудиторию. Для мультфильма о знаменитом зеленом ворчуне это был уже третий уикенд в США, и принес он проекту чуть более $30 млн. В общей сложности «Гринч» по итогам последней полноценной недели осени имеет на своем счету около $216 млн.

Лишь четвертый результат показал лидер предыдущей недели — сиквел блокбастера «Фантастические твари и где они обитают», сценарий к которому писала сама Джоан Роулинг, создательница серии книг о Гарри Поттере. За прошедшие выходные «Преступления Грин-де-Вальда» получили от американского зрителя $29,6 млн, доведя суммарную домашнюю кассу до относительно скромных 117 млн. Спасает ситуацию, впрочем, международное турне ленты с Джудом Лоу, Джонни Деппом и Эдди Редмэйном в главных ролях — за рубежом фильм за десять дней заработал более $320 млн, тем самым с лихвой отбив производственный бюджет.

Последним представителем топ-5 на сей раз оказался байопик о культовых Фредди Меркьюри и группе Queen, в ходе своего четвертого уикенда в американском прокате собравший почти $14 млн. В сумме обласканная критиками лента к настоящему моменту заработала по миру уже $472 млн.

Прямо следом за «Богемской рапсодией» финишировала вышедшая 19 ноября комедии с Марком Уолбергом и Роуз Бирн «Семья по-быстрому» — ее выручка за 23-25 ноября составила $12,5 млн.

По-настоящему провальный старт в США показал боевик «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном и Джейми Фоксом, получивший на родине разгромную прессу. Минувшие выходные принесли картине всего, чей бюджет, согласно неофициальной информации, составляет около $100 млн, всего лишь $9,1 млн. В общей сложности за первые пять дней фильм заработал $14,2 млн — учитывая даже День Благодарения и не самую скромную рекламную кампанию.

Восьмым стал триллер Стив Маккуина «Вдовы», которому его вторые выходные в американском прокате принесли $8 млн.

Наконец, последние два места в первой десятке достались «Зеленой книге» и...

режиссерскому дебюту Брэдли Купера «Звезда родилась» (картина, к слову, уже восемь недель не вылетает из топ-10), заработавшим за 23-25 ноября $5,5 млн и 3 млн соответственно.

Добавим, что уже в ходе следующего уикенда в борьбу за высокие места американского бокс-офиса вступит фильм ужасов Дидерика Ван Ружена «Кадавр», который получит около 1900 мест.