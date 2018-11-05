«Абсолютно правильная реакция»: в Думе оценили стих Шнурова

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала стихотворение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, в котором он выразил мнение, что раскрытие дела об изнасиловании девушки-полицейского в Уфе не изменит ситуацию в правоохранительных органах. По словам Драпеко реакция музыканта на произошедшее является «абсолютно правильной». При этом с некоторыми тезисами, высказанными Шнуровым в стихе, она не согласилась.

«Реакция Шнурова абсолютно правильная. Только то, что ситуация не изменится, — с этим я не согласна. На мой взгляд, ситуация в полиции меняется,

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— подчеркнула Драпеко. — Кадровая работа — это первое, чем должны заниматься начальники правоохранительных органов. Думаю, если в полиции происходят такие факты, и мы действительно о них узнаем из хроники, значит, что их раскрывают. Люди все время работают с насилием, а значит, первые подвергаются «заражению» в ситуации вседозволенности и насилия, но спрашивать с них нужно очень строго. Я думаю, что так и будет».

Она также добавила, что не удивилась наличию в стихотворении Шнурова ненормативной лексики.

«От Шнурова – я не удивлюсь, он и со сцены ненормативную лексику использовал, хотя это запрещено законом», — передает слова Драпеко РИА «Новости».

В своем стихотворении, которое артист опубликовал в инстаграме, Шнуров выразил удивление поступком уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя, и назвал их «чисто зверьми». В финале стиха Сергей отметил, что, по его мнению, русский секс, как и русский бунт, является делом бесполезным и беспощадным.

«Русский секс, как русский бунт. Бесполезен, беспощаден, полувял он и ленив. Кто-то выйдет, кто-то сядет, ничего не изменив»,

— заключил лидер «Ленинграда».

О резонансном изнасиловании девушки-дознавателя стало известно 31 октября — после того, как она подала заявление в местную полицию. Как установило следствие, в ночь на 30 октября трое коллег пострадавшей — 51-летний глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук — употребляли алкоголь в здании миграционного отдела МВД. По информации СМИ, мужчины пригласили к столу двух девушек, остававшихся к тому моменту на работе, причем пострадавшая якобы испытывала симпатию к одному из подозреваемых. Отмечается, что знакомой изнасилованной девушки, которая тогда тоже находилась в кабинете, нравился этот же мужчина. На данной почве у женщин случился конфликт, в результате которого одной из них пришлось покинуть мероприятие.

В итоге в кабинете осталась лишь дознаватель, которая позднее была избита и изнасилована полицейскими. Согласно kp.ru/daily/26903.7/3948242/» target=«_blank»>kp.ru, она кричала и звала на помощь, но в тот час в здании ведомства уже практически никого не было, и ее никто не слышал. Отпустили ее лишь под утро.

Факт изнасилования дознавателя, отмечается в прессе, уже подтвердила ДНК-экспертиза.

Еще до вынесения решения судом подозреваемых уволили из подразделения Башкирского МВД за совершение поступка, «порочащего честь и достоинство сотрудника полиции». В их отношении также возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц, арестовав до конца года. По предварительной информации, заявившая об изнасиловании 23-летняя девушка является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД.

В то же время супруга одного из подозреваемых заявляет, что в ту ночь ее муж находился дома и совершить данное преступление не мог.

«Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали. С 29-го на 30-е он дома ночевал. Во вторник пошел на работу. Отработав, пришел вечером домой, он приходит в 11 вечера, но у него служба такая. Вчера он не пришел домой — его задержали. За все это время такого не было», — передает ее слова ГТРК «Башкортостан».