Зарабатывающие мертвецы: самый циничный рейтинг Forbes

Опубликован ежегодный рейтинг журнала Forbes, называющий 13 самых высокооплачиваемых мертвецов шоу-бизнеса, чье творчество приносит правообладателям наиболее высокий доход даже после смерти самих звезд. Из приуроченного к Хэллоуину топа следует, что все участники рейтинга заработали в этом году аж в два раза больше, чем в прошлом — $628 млн против $312 млн.

На первой строке списка расположился Майкл Джексон с заработком в $400 млн. Львиная доля этой суммы — $287 млн — была заработана единственной сделкой: фонд наследников Джексона (Michael Jackson Estate) продал американской «дочке» Sony принадлежавшую ему 10-процентную долю компании EMI Music Publishing, владеющей правами на миллионы песен.

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На второй позиции оказался Элвис Пресли с $40 млн. Ежегодно в мире продается примерно миллион копий его альбомов. Несмотря на это, большую часть дохода Пресли приносит продажа билетов в его поместье Грейсланд в Мемфисе. После смерти короля рок-н-ролла его супруга Присцилла превратила дом в туристический аттракцион, а год назад там был открыт отель. Существенный вклад в эту сумму вносит также торгово-развлекательный комплекс «Мемфис», расположившийся напротив Грейсланда.

В свою очередь гольфист Арнольд Палмер, который скончался в 2016 году, замкнул первую тройку, заработав за год $35 млн. Под его именем продают спортивное снаряжение и напитки — в 2018-м совместно с пивоваренной компанией Molson Coors был выпущен алкогольный напиток под брендом Arnold Palmer.

Художник-карикатурист Чарльз Шульц, создавший знаменитого песика Снупи, в 2017-м показал доход в $38 млн и занял третье место. В этом году доход автора комиксов составил $34 млн, обеспечив ему тем самым четвертую полицию.

Под именем Боба Марли в настоящее время выпускается различная продукция — от наушников и микрофонов до приспособлений для курения. В этом году ее продажа принесла иконе регги $23 млн, а также место в пятерке наиболее зарабатывающих мертвецом шоу-бизнеса.

Шестую строчку Forbes отвел создателю детских сказок (например, про укравшего Рождество Гринча) и мультипликатору Доктору Сьюзу (настоящее имя — Теодор Зойс Гайзель). Он повторил свой прошлогодний успех — $16 млн.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер с $15 млн дебютировал в рейтинге богатейших мертвецов Forbes, оказавшись на седьмом месте. Этот результат обусловлен тем, что наследники Хефнера продали принадлежавшую ему недвижимость. Забегая вперед, еще один дебютант рейтинга — рэпер XXXTentacion, убитый минувшим летом — разместился на 11-м месте, заработав $11 млн.

В рейтинг (а именно — на восьмое место) вернулась Мэрилин Монро с доходом в $14 млн, полученным благодаря новым лицензионным соглашениям на выпуск продукции с использованием ее образа.

На девятом месте оказался певец и гитарист Принс ($13 млн), следом за ним — Джон Леннон (12 млн), тогда как строчкой ниже расположился боксер Мохаммед Али: наследники спортсмена заработали 8 млн на контрактах со швейцарским брендом часов, а также использовании его изображения в рекламе «Супербоула». На последней позиции в топе разместилась фотомодель Бетти Пейдж ($7 млн), которая считается иконой стиля Пин-ап.

Ранее журнал Forbes опубликовал списки самых высокооплачиваемых телевизионных актеров и актрис года. Верхние строчки, как и в прошлый раз, были заняты представителями сериалов «Теория большого взрыва» и «Американская семейка». Самой высокооплачиваемой актрисой в седьмой раз подряд стала звезда «Семейки» София Вергара. Она заработала $42,5 млн с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года, причем половину этих денег ей принесли рекламные контракты и лицензионные соглашения.

Безусловным лидером рейтинга самых высокооплачиваемых телеактеров в четвертый раз кряду оказался исполнитель роли Шелдона Купера Джим Парсонс. Он за год получил $26,5 млн.

В общей сложности за отчетный период ведущие телевизионные актрисы заработали $168,5 млн, что заметно больше, чем в прошлом году, когда эта сумма составляла $156,5 млн. При этом суммарный доход телевизионных актеров-мужчин, наоборот, снизился — с $185 млн до $181 млн.