«Мы непобедимы»: Россия представила песню для «Евровидения»

Анна Филипчук, которая выступит от России на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2018», представила песню и клип на композицию «Непобедимы», певица исполнит ее на смотре в Минске в ноябре. Об этом рассказали в пресс-службе Академии популярной музыки Игоря Крутого, занимающейся подготовкой представителя России.

Реклама

«Моя песня и клип о силе — силе любви, дружбы и силе духа, — поделилась Филипчук. — «If we stay together — we're unbreakable» («Если мы вместе, мы непобедимы») — для меня это самые главные слова в песне».

Видеоклип снимали в течение трех дней на разных московских локациях. По замыслу режиссера, героиня идет на встречу своей мечте и успеху, параллельно сталкиваясь с разными людьми, вдохновляя их на маленькие победы.

Как сообщили в Академии популярной музыки, уже полным ходом идет подготовка к выступлению артистки на «Детском Евровидении». «Анна репетирует и готовит свой конкурсный номер. Над подготовкой трудится огромная команда. Как всегда, будем стараться удивлять», — рассказали в пресс-службе.

13-летняя Филипчук из Барнаула сейчас живет и учится в Москве. Юная артистка получила право представить Россию на «Детском Евровидении» по итогам отбора, который прошел в Международном детском центре «Артек» в июне. Финал «Детского Евровидения» пройдет 25 ноября в Минске.

Международный конкурс «Детское Евровидение» впервые провели в 2003 году в Копенгагене, он был создан по аналогии со скандинавским шоу MGP Nordic. В нем могут принять участие певцы и певицы в возрасте до 15 лет из стран — членов Европейского вещательного союза. Число стран-участниц ограничено — не более 18.

Исполнители выступают один раз, после чего зрители и профессиональные жюри выставляют свои оценки — так, как это происходит и на взрослом «Евровидении». В детской версии нет традиции проводить следующий конкурс в стране, которую представлял победитель.

Российские исполнители впервые выступили на «Детском Евровидении» в 2005 году. Первый опыт оказался не слишком успешным — Влад Крутских занял девятое место из 16-ти. Однако уже на следующем конкурсе сестры Настя и Мария Толмачевы стали победителями; позже они участвовали и во взрослом «Евровидении» (седьмое место в 2014 году).

На данный момент у России два вторых места (Катя Рябова в 2009 году и дуэт «Волшебный микрофон» в 2010 году), а также одно первое место. В прошлом году, набрав 188 баллов, в Тбилиси победила 14-летняя Полина Богусевич. Больше всего побед на «Детском Евровидении» у Грузии — представители этой страны занимали первые места уже три раза. Победить дважды смогли исполнители из Белоруссии и Мальты.

В июле 2018 года победительница «Детского Евровидения — 2017» Полина Богусевич обнародовала свою новую песню «Heavy on My Heart». В пресс-службе артистки, которая обучается в Академии популярной музыки Игоря Крутого, рассказали, что она посвятила премьеру песни своей преподавательнице Надежде Саркисян, которая скончалась от рака. Для Полины смерть преподавателя стала огромным ударом. В соцсетях девушка призналась, что ей очень больно, что она никогда больше не сможет услышать её песни.

«Я решила посвятить песню моему педагогу по вокалу Надежде Саркисян, которая скончалась за день до премьеры, — рассказала Полина. — Для меня это невосполнимая утрата, о которой тяжело говорить. 4 июля, в мой день рождения, я лечу на похороны в Армению, в это же время состоится премьера песни.

К сожалению, перенести премьеру не удалось, так трек уже загружен в цифровые системы. И я хотела бы посвятить мою Наде, с любовью и благодарностью за все, что она для меня сделала».

Полина рассказала, что композиция «Heavy on My Heart» создавалась в несколько этапов.

«Мы долго думали над форматом песни. Делать ли что-то танцевальное, или же что-то лирическое. Но позже пришли к выводу, что, имея лирическую мелодию и текст, песня может прокачивать битами. Поэтому песня создавалась поэтапно. Постепенно совершенствовалась, мы долго работали над аранжировкой и «оформлением песни». Ведь бэк-вокал, эффекты, аранжировка, все это создавало единую композицию из разных жанров», — поделилась певица.