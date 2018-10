Плейлист недели: Twenty One Pilots, Эминем и Кендрик Ламар

Twenty One Pilots — «My Blood»

Пятый студийный альбом американского дуэта Twenty One Pilots «Trench», абсолютно главный релиз этой недели, кажется, как минимум наполовину состоит из будущих хитов — а треклист пластинки, на секундочку, насчитывает аж 14 композиций. Одна из них, «Му Blood», уже успела обзавестись официальной экранизацией, отвечающей всем законом жанра: тут вам и красивые кадры, и не очень приторная драма, и яркий финальный твист.

«Venom» можно было услышать на последнем альбоме Маршалла Мэтерса «Kamikaze», который был неожиданно дропнут артистом в конце августа. Теперь же, когда на экраны вышел фильм об одном из главных антагонистов Человека-паука, в сети появился и клип на саундтрек к блокбастеру. Видеоролик, надо сказать, получился не менее динамичным, нежели сама картина (со скидкой на разные бюджеты, конечно), и благодарить за это стоит отлично сработавших постановщиков, а также «вселившегося» в актеров симбиота, устроившего настоящее безумие.

Фанковая коллаборация двух калифорнийских рэперов, которую было бы куда логичнее выпустить в самый разгар лета (впрочем, в Лос-Анджелесе сейчас 24 градуса по Цельсию), войдет в новый альбом Андерсона Пака «Oxnard». Гостями грядущей пластинки, релиз которой должен состояться в ближайшее время, помимо лауреата Пулитцеровской премии, станут Джей Коул и Пуша Ти.

Том Йорк — «Has Ended»

Еще один саундтрек — на сей раз к фильму ужасов «Суспирия». Заглавную песню к ленте Луки Гуаданьино участник Radiohead, справедливости ради, выпустил еще месяц назад (спойлер — она волшебна), однако обязательна к прослушиванию и «Has Ended». Достаточно сказать, что американо-итальянский фильм стал одним из триумфаторов Венецианского кинофестиваля, и получил эту статуэтку не кто иной, как Йорк, чей саундтрек был признан лучшим.

XXXTentacion — «Moonlight»

Второй посмертный клип XXXTentacion, убитого в минувшем июне в возрасте 20 лет. Если в «SAD!», выпущенном всего спустя несколько дней после кончины кумира молодежи, исполнитель в прямом смысле слова хоронит себя самого, то «Moonlight» это больше про наследие: рэпер проходит сквозь толпу людей, те его не видят, но он все равно находится рядом, искренне улыбаясь и выбирая музыку на плеере.

Гоустфэйс Килла, Рэйквон, Маста Килла и Кападонна — «Watch 'Em Holla»

Резюмируя новый альбом участника Wu-Tang Clan «The Lost Tapes», так и хочется обыграть модный ныне мем, сказав: «Спасибо, Гоустфэйс Килла, не обманул». Пожалуй, главным треком пластинки, возвращающей слушателей в те времена, когда рэперы еще не были похожи на поп-артистов, является «Watch 'Em Holla», записанный исполнителем вместе с его коллегами по объединению Рэйквоном, Маста Киллой и Кападонной.

The Chemical Brothers — «Free Yourself»

Легендарный британский дуэт электронщиков наконец-то презентовал студийную версию сингла «Free Yourself», с которым зажигал на фестивалях и концертах по ходу минувшего лета. Согласно заверениям участников коллектива, трек войдет в их грядущий альбом, который, как ожидается, будет выпущен уже в 2019-м.

Oscar and the Wolf — «On Fire»

Бельгийская группа, этим летом выступавшая в Москве, играет мелодичный электропоп, и, как правило, он наполнен весенне-осенней меланхолией. «On Fire» же — это куда более теплая и летная композиция, после прослушивания которой так и хочется помчаться в аэропорт, дабы оказаться поближе к морю и солнцу. Ну, или — в крайнем случае — «законсервировать» сам трек до наступления июня.

Аврора Акснес — «All Is Soft Inside»

Молодая норвежская даркпоп-исполнительница, незаслуженно малоизвестная среди российской аудитории, на днях выпустила второй альбом под названием «Infections Of A Different Kind». Там очень много прекрасных песен, и «All Is Soft Inside» как раз одна из них.

Мальбэк и Сюзанна — «80%»

В начале октября группа Мальбэк и певица Сюзанна, уже относительно давно и успешно делающие коллаборации друг с другом, выпустили совместный альбом «Reptiland», наполненный достаточно своеобразной (но самобытной) музыкой. В качестве простого примера: в треке «80%» друг с другом вполне себе гармонично уживаются такие существа, как тюлень-монарх, каспийский тигр и барбарийский лев, что, естественно, не может не радовать.