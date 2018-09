Плейлист недели: Канье Уэст, Cypress Hill, Лил Уэйн и Ic3peak

Канье Уэст (Йе) и Лил Памп — «I Love It (Freaky Girl edit)»

Еще недавно Канье Уэст, а теперь просто Йе, разумеется, не выпустил обещанный сиквел пластинки «Yeezus» — «Yandhi» — в назначенный час. На момент написания этого текста релиз так и не вышел, зато вместо него появилась цензурная версия хита «I Love It», с которой артист выступил накануне на старте очередного сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Cypress Hill — «Gang of Gypsies»

Пионеры уэст-кост-рэпа Cypress Hill давно не записывали альбомов — и еще дольше не записывали хороших, но эти времена, слава богу, прошли. За восемь лет группа, судя по всему, пересела с растительного на полусинтетическое и в забористом приходе выдала мощнейшую пластинку — одну из лучших в своей дискографии. Клип на композицию «Gang of Gypsies» мы здесь показать не можем, но его не составит труда найти на ютьюбе.

Лил Уэйн и Кендрик Ламар — «Mona Lisa»

Еще один громкий рэп-релиз недели (из-за которого Канье добродушно отодвинул выход своего лонгплея, но случайно переборщил) — четвертый сиквел легендарного «Tha Carter» Лил Уэйна. Предыдущая серия вышла еще в 2011 году, и продолжение музыкант планировал выпустить почти сразу же, однако из-за судебных тяжб с лейблом вся эта история растянулась на шесть лет. По традиции тут очень много фитов, самый любопытный из которых — с Кендриком Ламаром.

The Cranberries — «Íosa»

На момент смерти солистки The Cranberries Долорес О'Риордан в январе 2018 года группа работала над переизданием своей дебютной пластинки «Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?» После ухода певицы оставшиеся участники решили не останавливаться — и закончить работу в память о ней. «Íosa» — одна из многих вещей, которые The Cranberries сочиняли в начале карьеры и которые так и остались в виде сырых демо-записей, лишь периодически всплывая на концертах. В начале стучит метроном, акустическая ритм-гитара периодически запинается — но в этом всем и есть самая настоящая и живая Долорес.

Muse — «Pressure»

Muse не унимаются и продолжают маниакальный угар по киберпанковым 80-м. На этот раз не обошлось без лавины отсылок и пасхалок — к «Зубастикам», «Охотникам за привидениями», «Назад в будущее», «Гремлинам», а также все это уже успевшим переосмыслить «Очень странным делам» и «Первому игроку приготовиться». Из приятных бонусов — Терри Крюс в роли супердиректора школы.

Ризон — «Kurupt»

Дебютный полноформатник с недавних пор подписанта лейбла Top Dawg Entertainment (на котором обитает Кендрик) Ризона, который весной успел засветиться на одной из песен из «марвеловской» «Черной пантеры». На «Kurupt» чувствуется, что рэпер не врал, когда говорил, что вдохновляется в том числе Эминемом.

Дельфин продолжает не только петь о современной России, но и показывать ее. В новом — естественно, черно-белом — клипе на песню «387» с альбома «442» снялись Михаил Ефремов и Алексей Серебряков. Сразу предупреждаем — там про пытки. Режиссером выступил Ладо Кватания, который до этого снимал видео для Хаски.

Ic3peak — «Привет»

На своем втором русскоязычном альбоме московский дуэт Ic3peak обращается одновременно к древнерусской эстетике и сегодняшнему общественно-политическому градусу, смешивая их в одну страшную сказку и снабжая ее лавкрафтовской хтоникой, — словом, эти песни идеально бы вписались в фильм Гильермо дель Торо о постсоветской глубинке.

Поскольку Ic3peak занимаются не только аудио-, но и визуальным терроризмом, не лишним будет ознакомиться с клипом на заглавный трек пластинки — «Сказку».

OQJAV — «Листики»

OQJAV в обновленном составе представили свой первый полнометражный релиз — там все, конечно же, про любовь во всех возможных вариациях.

Мерзота — «Верните»

Еще одна подопечная Александра Ионова — 16-летняя Люба Романенкова (она же Мерзота) — кому-то может напомнить Гречку (которая тоже из «Ионотеки»), но только на первый взгляд. Во всяком случае, Люба, кажется, вещает на куда более ироничной ноте, а у нас тут все-таки постирония, как-никак.