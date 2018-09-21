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«Танцуют все!»: Ивану Васильевичу исполнилось 45 лет

45 лет назад на экраны вышла комедия «Иван Васильевич меняет профессию»

Ровно 45 лет назад состоялась премьера художественного фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Эксцентричная комедия стала лидером советского проката, а реплики героев прочно вошли в бытовую речь. «Газета.Ru» рассказывает, каким бы мог стать любимый всеми фильм.

Одна из самых популярных и цитируемых советских комедий «Иван Васильевич меняет профессию» вышла на экраны ровно 45 лет назад. Картина Леонида Гайдая стала лидером советского проката — по приблизительным оценкам ее посмотрели более 60 млн зрителей. Фильм завершает трилогию об одном из самых известных комедийных персонажей страны Шурике, однако он стоит особняком от первых двух, так как у нее есть вполне определенный литературный первоисточник. Это пьеса Михаила Булгакова «Иван Васильевич».

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Безусловно «Иван Васильевич меняет профессию» не является прямой экранизацией — Гайдай взял лишь основной сюжет, перенес его из 30-х в 70-е годы и добавил свою фирменную карнавальную эстетику, много трюков и эксцентрики.

Любопытно, но картина могла получиться совершенно иной. На главные роли пробовались разные актеры, а финальный вариант подвергся небольшим правкам из-за цензуры. В общем, ленте немного досталось, хотя и не так сильно, как пьесе Булгакова.

«Иван Васильевич», которого Булгаков завершил в 1936 году, был впервые опубликован только в 1965-м. Мало того, еще в процессе создания пьесы Театр Сатиры начал работу над ее театральной постановкой, однако после генеральной репетиции, на которой присутствовали некоторые партийные руководители, спектакль закрыли, а пьесу запретили к печати.

В 1965 году книга наконец была опубликована, и были созданы первые театральные постановки. В Москве спектакль был поставлен Театром киноактера. Что интересно, все сценические постановки «Ивана Васильевича» подверглись критике за то, что они утеряли булгаковскую глубину.

В итоге, славу произведению Булгакова принесла комедия Гайдая, которая тоже, по большому счету, не претендует на глубину классика, но смогла в шутливой форме все-таки передать основную мысль.

В начале производственного процесса Гайдай пересмотрел на пробах огромное количество актеров. Например, зрители могли бы сейчас восхищаться Евгением Евстигнеевым в роли Ивана Грозного и Бунши, Андреем Мироновым в роли Жоржа Милославского и Натальей Гундаревой в образе жены Шурика.

Первоначальный вариант сценария Гайдай и вовсе писал под Юрия Никулина, однако актер наотрез отказался сниматься в фильме, потому что был уверен, что его не пропустит цензура, и он впустую потратит год на съемках. На роль царя также рассматривались Георгий Вицин и Владимир Этуш. Последний в итоге сыграл в картине, но «бессовестно и незаслуженно» ограбленного зубного врача Антона Семеновича Шпака.

До того, как роль Милославского досталась Леониду Курвалеву, Гайдай, отказавшись от Миронова, попробовал целый ряд известных актеров — Георгия Юматова, Анатолия Кузнецова, Вячеслава Невинного и Сергея Никоненко.

Съемки картины продолжались долго. Они начались в 1972 году, а фильм вышел на экраны только осенью. Успех у картины был такой же большой, как и у предыдущих приключений Шурика.

Что касается цензуры, то некоторые фразы действительно были изменены перед выходом на экран. Так, в оригинальной версии на вопрос милиции Ивану Грозному о его адреса он отвечал: «Москва, Кремль» вместо «В палатах».

В эпизоде застолья в прошлом, Бунша спросил у Милославского, кто платить будет за застолье. И в оригинале персонаж Куравлева ответил: «Народ, батюшка». Как известно, на экранах прозвучало: «Во всяком случае, не мы».

Также была вырезана короткая сцена, где Иван Грозный в квартире Шурика жарил котлеты — это посчитали издевательством над историческим образом царя.

Любопытно, что оригинальный негатив не уничтожен и хранится в архиве киностудии «Мосфильм», так что не исключено, что когда-то его могут показать. Эта версия длиннее привычной почти на десять минут.

Существует раритетная короткометражка, стилизованная под немое кино. Она называется «Черные перчатки» и целиком посвящена Жоржу Милославскому. В фильм вошли вырезанные фрагменты с участием героя, сложившиеся в законченную историю. В ней рассказывается, что случилось с Милославским после того, как он сбежал от милиции в полнометражной картине.