«Танцуют все!»: Ивану Васильевичу исполнилось 45 лет

Одна из самых популярных и цитируемых советских комедий «Иван Васильевич меняет профессию» вышла на экраны ровно 45 лет назад. Картина Леонида Гайдая стала лидером советского проката — по приблизительным оценкам ее посмотрели более 60 млн зрителей. Фильм завершает трилогию об одном из самых известных комедийных персонажей страны Шурике, однако он стоит особняком от первых двух, так как у нее есть вполне определенный литературный первоисточник. Это пьеса Михаила Булгакова «Иван Васильевич».

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Безусловно «Иван Васильевич меняет профессию» не является прямой экранизацией — Гайдай взял лишь основной сюжет, перенес его из 30-х в 70-е годы и добавил свою фирменную карнавальную эстетику, много трюков и эксцентрики.

Любопытно, но картина могла получиться совершенно иной. На главные роли пробовались разные актеры, а финальный вариант подвергся небольшим правкам из-за цензуры. В общем, ленте немного досталось, хотя и не так сильно, как пьесе Булгакова.

«Иван Васильевич», которого Булгаков завершил в 1936 году, был впервые опубликован только в 1965-м. Мало того, еще в процессе создания пьесы Театр Сатиры начал работу над ее театральной постановкой, однако после генеральной репетиции, на которой присутствовали некоторые партийные руководители, спектакль закрыли, а пьесу запретили к печати.

В 1965 году книга наконец была опубликована, и были созданы первые театральные постановки. В Москве спектакль был поставлен Театром киноактера. Что интересно, все сценические постановки «Ивана Васильевича» подверглись критике за то, что они утеряли булгаковскую глубину.

В итоге, славу произведению Булгакова принесла комедия Гайдая, которая тоже, по большому счету, не претендует на глубину классика, но смогла в шутливой форме все-таки передать основную мысль.

В начале производственного процесса Гайдай пересмотрел на пробах огромное количество актеров. Например, зрители могли бы сейчас восхищаться Евгением Евстигнеевым в роли Ивана Грозного и Бунши, Андреем Мироновым в роли Жоржа Милославского и Натальей Гундаревой в образе жены Шурика.

Первоначальный вариант сценария Гайдай и вовсе писал под Юрия Никулина, однако актер наотрез отказался сниматься в фильме, потому что был уверен, что его не пропустит цензура, и он впустую потратит год на съемках. На роль царя также рассматривались Георгий Вицин и Владимир Этуш. Последний в итоге сыграл в картине, но «бессовестно и незаслуженно» ограбленного зубного врача Антона Семеновича Шпака.

До того, как роль Милославского досталась Леониду Курвалеву, Гайдай, отказавшись от Миронова, попробовал целый ряд известных актеров — Георгия Юматова, Анатолия Кузнецова, Вячеслава Невинного и Сергея Никоненко.

Съемки картины продолжались долго. Они начались в 1972 году, а фильм вышел на экраны только осенью. Успех у картины был такой же большой, как и у предыдущих приключений Шурика.

Что касается цензуры, то некоторые фразы действительно были изменены перед выходом на экран. Так, в оригинальной версии на вопрос милиции Ивану Грозному о его адреса он отвечал: «Москва, Кремль» вместо «В палатах».

В эпизоде застолья в прошлом, Бунша спросил у Милославского, кто платить будет за застолье. И в оригинале персонаж Куравлева ответил: «Народ, батюшка». Как известно, на экранах прозвучало: «Во всяком случае, не мы».

Также была вырезана короткая сцена, где Иван Грозный в квартире Шурика жарил котлеты — это посчитали издевательством над историческим образом царя.

Любопытно, что оригинальный негатив не уничтожен и хранится в архиве киностудии «Мосфильм», так что не исключено, что когда-то его могут показать. Эта версия длиннее привычной почти на десять минут.

Существует раритетная короткометражка, стилизованная под немое кино. Она называется «Черные перчатки» и целиком посвящена Жоржу Милославскому. В фильм вошли вырезанные фрагменты с участием героя, сложившиеся в законченную историю. В ней рассказывается, что случилось с Милославским после того, как он сбежал от милиции в полнометражной картине.