Групповая мастурбация и вуайеризм: Маккартни о The Beatles

Один из основателей The Beatles сэр Пол Маккартни дал большое интервью американскому журналу GQ, в котором откровенно рассказал о взаимоотношениях с другими членами ливерпульской четверки. Музыкант описал несколько эпизодов сексуального характера, которые произошли за недолгое время существования группы, — по его словам, один или два раза дома у Джона Леннона происходили сеансы коллективной мастурбации, во время которых участники процесса сидели в темноте и выкрикивали имена вдохновляющих их людей.

В определенный момент разговор музыканта с репортером ушел в сторону раннего периода существования The Beatles, когда группа еще не стала феноменом планетарного масштаба. В материале журналист отмечает, что хотел узнать у Маккартни о том, кем на самом деле — с человеческой точки зрения — были те четыре ливерпульских юноши, которые «искали свой путь к зрелости».

«Это произошло дома у Джона, нас было несколько. И вместо того, чтобы напиться в стельку и закатить вечеринку — я даже не помню, оставались мы тогда на ночь или нет, — мы все сидели в креслах, свет был выключен. Кто-то начал мастурбировать, и мы все присоединились», — разоткровенничался исполнитель.

По словам Маккартни, в помещении их было около пяти человек: кроме него и Леннона там, возможно, присутствовали еще трое приятелей последнего. В какой-то момент они решили по очереди выкрикивать имена тех людей, которые их вдохновляют.

«Мы орали: «Брижит Бардо! У-ху!» — а потом каждый начинал наяривать сильнее», — продолжил музыкант.

«Кажется, Джон сказал: «Уинстон Черчилль!» — добавил Маккартни и изобразил шокированную реакцию остальных участников «ритуала». Сэр Пол отметил, что такое происходило один или два раза.

«Это не было чем-то особенным. Но это не из тех вещей, о которых ты часто думаешь. Да, если задуматься, это довольно похабная штука, — поделился артист. — В юности происходит много всего подобного, о чем ты потом вспоминаешь и думаешь: «Мы что, это делали?» Но это было безобидным развлечением, которое никому не навредило. Даже Бриджит Бардо».

Маккартни вспомнил еще об одном эпизоде эротического характера, который произошел несколько позднее, — однако в данном случае артист не сообщил ничего нового, так как эта сцена из жизни «битлов» была давно известна общественности, а лишь подтвердил правдивость ходивших слухов.

В 1960 и 1961 году, когда все еще никому не известные The Beatles активно выступали в Гамбурге, 17-летний Джордж Харрисон в присутствии Маккартни, Леннона и Ринго Старра впервые в жизни занимался сексом с девушкой. После того как юноша расстался с девственностью, остальные трое одарили его аплодисментами.

«Думаю, это правда, — осторожно предположил музыкант. — Я знаю, что у нас была одна кровать и две койки, так что если один из парней приходил с девчонкой, они могли находиться в постели под покрывалом, а ты бы даже ничего особо не заметил, за исключением небольшого шевеления».

Он отметил, что не уверен, что девственности лишался именно Харрисон.

«Полагаю, в конечном итоге это была одна из сильных сторон The Beatles: эта вынужденная близость, которую я всегда сравниваю с армейской дружбой. Потому что мы все были в одном бараке. Мы всегда были очень близки, поэтому могли полностью считывать друг друга», — сказал Маккартни.

Артист рассказал, что во время туров в холодных регионах им приходилось согреваться теплом собственных тел: они ложились друг на друга, стараясь не окоченеть. По его воспоминаниям, они называли этот способ «сэндвич The Beatles».

По словам Маккартни, иногда ему кажется, что память его подводит, и он зачастую не уверен в том, что те или иные вещи происходили на самом деле, однако старается не распространять информации, которая кажется ему выдумкой.

Журналист GQ попросил музыканта прокомментировать давнее заявление Джона Леннона, который в одном из интервью заявил, что гастроли The Beatles напоминали фильм Федерика Феллини «Сатирикон».

«Насколько мне известно, никаких оргий особо и не было. Был сексуальный опыт духовного типа — и были групи (поклонники, сопровождающие артистов в турне. — «Газета.Ru»). Но видите ли, это только мой опыт, так как я не большой фанат оргий. Лично я не хочу, чтобы кто-то еще находился рядом. Это все портит!» — разъяснил артист.

Впрочем, по его словам, во время поездки в Лас-Вегас им предложили вызвать проституток, на что все члены The Beatles согласились. Маккартни при этом попросил сразу двух девушек.

«Это был замечательный опыт, однако это самое близкое к оргии, что у меня было, — продолжил музыкант. — Дело в том, что в соседней комнате парни вполне могли заказать себе еще что-то из меню».

Помимо интимной стороны существования The Beatles, в интервью исполнитель также рассказал о других интересных случаях из своей жизни. Так, он поведал о своем разговоре с Владимиром Путиным, который произошел в 2003 году, — тогда Маккартни пригласили выступить на Красной площади в Москве.

По его словам, помимо того, что он давно мечтал спеть «Back in the U.S.S.R.» в России, он согласился, потому что надеялся обсудить с президентом вопрос о наземных минах: в то время Маккартни и его вторая жена Хизер Миллс участвовали в кампании по их запрету. Артист договорился о личной встрече с Путиным в Кремле, однако разговор не привел к желаемому результату. Согласно его воспоминаниям, лидер государства сказал, что Россия не может отказаться от использования наземных мин, так как у страны «огромные границы, и мины вроде как необходимы».

Еще Маккартни немного рассказал о своем свежем альбоме «Egypt Station» и признался, что несколько лет назад рэпер Канье Уэст «очень любезно предлагал» свои услуги как продюсера для записи пластинки.

Как отметил артист, он поразмышлял над этим, однако в итоге решил отказаться, так как понимал, что планирует двигаться в совершенно ином направлении в плане звучания.

Кроме того, Маккартни упомянул, что от сотрудничества с Уэстом его старательно отговаривал основатель Blur, Gorillaz и The Good, the Bad and the Queen Деймон Албарн, однако это никак не повлияло на решение музыканта.

«Мне льстит, что кто-то вроде Деймона высказывает уважение в мой адрес, но я не настолько суетлив. Если мне хочется отойти от того, чем я обычно занимаюсь, — или того, чего от меня ждут, я беру и делаю. И если мне нравится результат, мне этого достаточно, — заявил сэр Пол. — Что замечательно, так это то, что порой выходят безумные вещи. В смысле, много людей думает, что Канье открыл меня миру. И это не шутка».