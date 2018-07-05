10 лет без Мордюковой: 15 лучших фильмов великой актрисы

«Молодая гвардия», 1948

Дебют Нонны Мордюковой в кино. Великий советский режиссер Сергей Герасимов экранизировал одноименный роман Александра Фадеева и взял на роли членов подпольной организации «Молодая гвардия» учеников вгиковских мастерских — и главным образом своей. Картина буквально пестрит громкими именами, но тогда будущим звездам было чуть более 20 лет.

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Вместе с Мордюковой в ленте снялись Вячеслав Тихонов, Инна Макарова, Георгий Юматов, Сергей Гурзо, Клара Лучко. Герасимов раскрыл талант целой плеяды выдающихся советских актеров. После его выхода Мордюкова получила всесоюзную известность.

«Чужая родня», 1955

В 1955 году еще один выдающийся советский режиссер Михаил Швейцер пригласил Мордюкову на главную роль в партнеры к уже сверхпопулярному в стране Николаю Рыбникову. Актеры сыграли супружескую пару, которая оказалась на грани разрыва из-за конфликта мужа с родителями молодой жены.

«Хождение по мукам. Хмурое утро», 1959

Последняя часть кинотрилогии Григория Рошаля по роману Алексея Толстого «Хождение по мукам». Фильмы, как и книга, охватывают период гражданской войны и рассказывают о судьбе двух сестер Кати и Даши. Мордюкова снялась в заключительной части «Хмурое утро» и сыграла Матрену Красильникову.

«Простая история», 1960

Роль, специально написанная для Нонны Мордюковой с учетом ее жизненной и творческой судьбы. Актриса сыграла потерявшую на войне мужа Александру Потапову. Из-за своего сурового нрава Потапова была не слишком популярной среди односельчан, но ее все равно выбрали председателем колхоза.

«Женитьба Бальзаминова», 1964

Комедия, снятая по мотивам трилогии Александра Островского, про мелкого чиновника Михаила Бальзаминова и его матушку, которые мечтают оформить брак по расчету. Главную роль в фильме сыграл 46-летний на тот момент Георгий Вицин, которого каждый раз перед съемками тщательно гримировали, так как его герою было 25 лет. Мордюкова сыграла в фильме не главную по количеству экранного времени роль, но очень важную. Именно на купчихе Белотеловой в исполнении Нонны Викторовны в итоге женился Бальзаминов.

«Председатель», 1964

Очень важная для середины 60-х картина о войне. Фильм рассказывает не про годы Великой Отечественной, а про то, что последовало за ними. В центре сюжета картины работники колхоза, который приходится восстанавливать разрушенное хозяйство и преодолевать все связанные с прошедшей войной трудности. Мордюкова сыграла невестку главного героя в исполнении Михаила Ульянова, потерявшего руку в бою. Она поддерживает его часто спорные методы по восстановлению хозяйства — иногда ценой конфликта со своим мужем, братом персонажа Ульянова.

«Война и мир», 1965

Мордюкову иногда можно было сравнить с великой Фаиной Раневской по тому эффекту, который она производила на экране. Это касается и первого отечественного лауреата «Оскара» — фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука. Актриса сыграла в картине маленькую роль, но ее харизма и энергия позволили Анисье Федоровне запомниться зрителю.

«Комиссар», 1967

Одна из сложнейших ролей Мордюковой пришлась на фильм Александра Аскольдова «Комиссар». Про судьбу картины хорошо известно — она пролежала на полке 20 лет, пока не дошла до зрителя уже во времена перестройки. Нонна Викторовна сыграла в ленте главную роль — комиссара Красной армии времен гражданской войны. Ее экранный дуэт с Роланом Быковым стал настоящим украшением фильма.

«Бриллиантовая рука», 1968

Еще одна яркая роль второго плана великой актрисы. Каждое слово, каждая фраза, произнесенная Мордюковой, становилось крылатой. И когда весь сюжет был сосредоточен на приключениях Семен Семеныча Горбункова и операции по поимке преступников, управдом Мордюковой выступал этаким контрапунктом, произносящим вечное: «Наши люди в булочную на такси не ездят!»

«Они сражались за Родину», 1975

Еще один выдающийся фильм Сергея Бондарчука. На этот раз одноименная экранизация романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». В отличие от «Войны и мира» здесь Мордюковой досталась ведущая женская роль, которая стала для нее одной из самых сложных в карьере. Во время съемок скончался Василий Шукшин, и в некоторых сценах Нонне Викторовне, как и многим другим, пришлось сниматься с дублером.

«Родня», 1981

Один из самых популярных фильмов Никиты Михалкова «Родня» полностью основан на главной героине в исполнении Нонны Мордюковы. Главный конфликт картины заключается в столкновении деревенской и городской культур. Героиня Мордюковой приезжает в город навестить своих дочь и внучку, но сталкивается с совершенно другим для нее миром, что порой приводит к недопониманию и даже огорчениям.

Фоторепортаж: 10 лет без Нонны Мордюковой __is_photorep_included11827771: 1

«Вокзал для двоих», 1982

Безусловный хит Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». И снова Мордюкова сыграла роль второго плана — не спекулянтку, а посредника между землей и народом «дядю Мишу». Картина была участником Каннского фестиваля и удостоена Государственной премии СССР. Сцена, где героиня Мордюковой показывает Людмиле Гурченко и Олегу Басилашвили «чудо техники» видеомагнитофон, стала одной из самых известных в фильме.

«Луна-парк», 1992

Второй фильм Павла Лунгина «Луна-парк» затронул непростую тему антисемитизма среди молодежи и реакционизма на произошедшие в начале 90-х годов важнейшие события в стране. Мордюкова сыграла тетку главного героя — одного из предводителей банды «чистильщиков». Картина была участников основной конкурсной программы Каннского фестиваля.

«Ширли-мырли», 1995

Еще одна крохотная — но ярчайшая — работа Мордюковой: в знаменитом «Ширли-мырли» Владимира Меньшова — бессмертной классике, сопоставимой с его же «Любовью и голубями» по значимости, цитаты из которой напрочь вросли в отечественный лексикон (но большую часть из них мы не можем себе позволить здесь привести). Мордюкова в фильме бьет редко, но метко — чего стоит одно только ее «Естественное — это когда каждый день! А если раз в месяц, и то по большому одолжению...»

«Мама», 1999

Последняя роль в жизни Мордюковой — после этого она не снялась ни в одном фильме. Ее сестра Наталья потом вспоминала, что великая актриса до последних дней жизни ждала звонков от режиссеров, но никто так и не позвонил. В ленте о захвате пассажирского самолета семьей Овечкиных в 1988 году она была первой скрипкой — а аккомпанировали ей Олег Меньшиков, Владимир Машков, Евгений Миронов и Алексей Кравченко.